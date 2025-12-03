韓國電子入境卡標示「CHINA（TAIWAN）」 外交部交涉未果：傷害台灣民眾情感
韓國政府推出線上入境申報系統「韓國電子入境卡」（E-Arrival Card），近來有國人向外交部反映，該系統「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」。對此，外交部今（3）日發布新聞稿表示，外交部及我國駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉，要求迅予更正，但韓國政府迄仍未正面回應，我方甚表遺憾。
《風傳媒》今日下午實際測試，發現韓國電子入境卡在「基本信息」的「國家／地區」欄位中，將台灣列為「TAIWAN」，但在「入境信息」、「出境信息」的「前一出發地」及「下一目的地」欄位，卻將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」。外交部表示，近期陸續接獲國人反映，此列示不僅與事實不符，也造成我國民眾填寫流程上的混淆與不便，及對韓國政府不友善列示感到不滿及失望。
外交部說，外交部及我國駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉本案，要求迅予更正，然韓國政府迄仍未正面回應，我方甚表遺憾。外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法與作法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。
外交部提到，韓國是台灣旅客最常前往的國家之一，台灣十分珍視與韓國人民之間的深厚情誼，但韓方電子入境卡現行標示我國的方式，不僅明顯屬於與事實不符的錯誤，也使我國旅客在入境程序上遭遇不必要困擾，更傷害台灣民眾情感。外交部呼籲韓國政府儘速更正電子入境卡對我國的錯誤標示，而在獲更正前，我國仍將持續與韓方溝通，為國人權益盡最大的努力。
