韓國電子入境卡標示「China Taiwan」惹議 李遠：以台灣文化特色與中國區隔

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部長李遠今(10)日前往立法院教育及文化委員會，進行業務報告並備詢，會前針對韓國政府電子入境卡(E-Arrival Card)將台灣標示為「China (Taiwan)」引發國內反彈一事，接受媒體訪問，文化部是否要展開抵制，李遠表示，文化部會盡力把台灣的文化做出主體性，以台灣特色跟中國區隔，「讓大家自然知道中國不是台灣，台灣也不是中國。」

李遠提到，台灣跟韓國之間的文化上的交流比過去多很多，文策院才剛剛跟韓國的最大的集團簽了約，一起拍影視作品，而且是要拍以台灣為主的影視作品。在文學方面，我也看到大量的台灣文學作品取代了來自中國的文學作品，翻譯成韓文，所以韓國人對台灣的興趣，這2年非常的高，他們也非常能夠區隔「台灣就是台灣，中國就是中國。」

李遠補充，就產業立場而言，文化部盡力讓台灣的文化出去，產生文化外交，「我相信很多國家都非常清楚，台灣的文化跟中國的文化的差別，文化部最大的功能，就是盡量把台灣的文化做出有它的主體性，有它的特色，去跟中國區隔，大家自然知道中國不是台灣，台灣也不是中國。」

外交部3日透過新聞稿指出，近期陸續接獲反映，韓國電子入境卡(E-Arrival Card)系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列為 CHINA(TAIWAN)，數度向韓國政府嚴正關切並交涉，迄今仍未正面回應，呼籲韓方儘速更正對台灣的標示。

