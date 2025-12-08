韓國電子入境卡硬標「CHINA（TAIWAN）」不改！ 王定宇烙重話：錯誤行為要付出代價

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

隨著聖誕節、跨年與農曆春節接連到來，不少民眾已著手規畫假期出國旅遊，其中韓國更是熱門目的地之一。然而，近期卻有旅客反映，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統在「出發地」欄位，將台灣錯誤標示為「CHINA（TAIWAN）」。隨著爭議延燒，外交部已向韓方提出嚴正交涉，但韓國至今未正面回應。對此，民進黨立委今（8）日強調，若韓方依然不願修正，「政府就要讓對方知道，這樣的錯誤是要付出代價的」。

韓國入境卡系統將台灣列為「CHINA（TAIWAN）」，王定宇建議政府要讓對了解，這樣的錯誤是要付出代價的。（圖／王定宇臉書）

韓國電子入境卡的「出發地」及「下一目的地」欄位皆將台灣列為「CHINA（TAIWAN）」，引發台韓雙方關注。儘管外交部多次向韓方交涉，但韓國外交部僅回應，會基於「與台灣維持非官方合作的一貫立場」並綜合各種因素，持續與相關單位協商。記者查詢相關網站後發現，該標示至今仍未依我方要求進行更正。

對此，民進黨立委王定宇表示，韓國政府入境卡錯誤得把台灣置於中國項下，是嚴重的外交錯誤，連韓國民眾都覺得自家政府丟臉丟到國際，儘管台灣外交部表達抗議，韓方仍未改正錯誤。

王定宇指出，美國國務院已經載明，台灣是獨立於中華人民共和國之外的政治實體；日本在二戰後至今也一再表明，日本無權對台灣的歸屬法律定位表達意見。若韓國政府持續拒不修正、錯誤標示台灣，「基於國家尊嚴與主權，我們會建議政府審慎評估，如何採取更進一步的因應措施，讓韓國政府明白，這個錯誤是要付出代價的。」他強調，後續將持續追蹤此案，直到韓國政府真正改正為止。

