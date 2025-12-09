韓國電子入境卡系統不當稱我國「CHINA （TAIWAN）」...外交部：全面重新檢視與韓國政府關係...正研議可行因應方案

韓國電子入境卡系統將我國的「出發地」及「下一目的地」欄位錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」，對此外交部及駐韓國代表處數度交涉要求更正，至今卻仍未改正。對此，外交部今（9）日召開例行記者會，亞東太平洋司副司長劉昆豪回應，已促請韓國政府針對電子入境卡不當稱我一事改正，政府也將全面檢視與南韓政府間的關係，正在研議可行之因應方案中。

針對韓國電子入境卡不當稱我國，劉昆豪回應，台韓在經貿、文化、觀光及人員往來等均交流密切，我方也珍視台韓數十年的情誼。

劉昆豪說，不過除了我方近期公開對韓國電子入境卡不當稱我，表達嚴正關切並要求應以最快速度改正之外，外交部同時也注意到，台韓之間在貿易上存在巨額逆差等情形，這些都顯示兩國關係仍有不對等之處。



劉昆豪指出，外交部已促請韓國政府針對電子入境卡不當稱我一事改正；此外，外交部也全面重新檢視與韓國政府的關係，並正在研議可行之因應方案中。



劉昆豪表示，外交部深信韓方已充分理解我方訴求及立場，也希望韓方能基於台韓民間長久以來的友好關係，以改正不當稱我等舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實，外交部更呼籲韓國政府，應儘快與我方共同為進一步促進台韓關係而努力。

(圖片來源：外交部例行記者會)

