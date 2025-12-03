韓國電子入境卡系統列「中國台灣」 外交部抗議！要求儘速更正

韓國電子入境卡系統將我國列「中國台灣」。 （示意圖；翻攝YT@koreaimmigration3070）

近期有民眾發現，韓國電子入境卡系統將台灣列為「中國（台灣）」，外交部及我駐韓代表處多次抗議，但韓國政府至今未回應。

韓國電子入境卡系統出包？

外交部今發布新聞稿，表示最近接獲不少國人反映，填寫韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統時，在「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將台灣錯誤列示為「CHINA （TAIWAN）」。

外交部表示，這除與事實不符外，同時造成民眾填寫流程上混淆與不便，她們與台灣駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切、交涉本案，要求立即更正，但韓國政府至今仍未正面回應，「對此我方甚表遺憾」。

我國多次抗議 韓國政府遲未更正？

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法與作法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。

韓國電子入境卡系統，至今部分欄位仍顯示中國（台灣）。（翻攝韓國e-arrivalcard官網）

外交部遺憾說道，韓國作為台灣最常前往國家之一，我國相當珍視與韓國人民之間的深厚情誼，但韓國電子入境卡現行標示我國的方式不僅明顯屬於與事實不符的錯誤，也使我國旅客在入境程序上遭遇不必要困擾，傷害台灣民眾情感。

外交部呼籲，韓國政府儘速更正電子入境卡對台灣的錯誤標示；而在獲更正以前，台灣仍將持續與韓方溝通，為國人權益盡最大之努力。

記者實際前往韓國電子入境卡系統點閱，發現在輸入基本資訊的部分有單獨的台灣（Taiwan）可選擇，但出發地、下一目的地欄位卻無單獨欄位，而是顯示CHINA （TAIWAN），列在中國（香港）、中國（澳門）下面。

