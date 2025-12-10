韓國電子申報矮化台灣 李遠：文化主體性讓國際自然區隔

立法院教育及文化委員會10日邀文化部長李遠（見圖）等專題報告「公廣集團暨公視基金、中央社、央廣之營運管理、預算績效，與新媒體策略」，並備質詢。（劉宗龍攝）

南韓在電子入境申報單稱我方為「中國（台灣）」，從2月迄今未改正，外交部也表示將研擬可行因應方案。不過，台韓之間在影視及文化等領域交流密集，對此文化部的態度又是如何？文化部長李遠於今（10）日上午再到立法院教文會專案報告前表示，文化部最大的功能，就是將台灣文化呈現出主體性與特色，且能夠與中國大陸區隔，「大家自然知道中國不是台灣，台灣也不是中國。」

媒體問及，文化部是否會禁止韓星與南韓文化嗎？李遠說，以文化部立場來講，台灣與韓國之間的文化的交流比過去多很多，而文策院也才與韓國最大的集團簽約，一起拍影視作品，拍的是以台灣為主的影視作品。

在文學方面，李遠談到，他也觀察到大量台灣文學作品取代中國大陸文學作品，並翻譯成韓文，所以韓國人對台灣的興趣，在這兩年變得非常的高，「他們也非常能夠區隔台灣就是台灣，中國就是中國。」

李遠強調，從產業立場出發，文化部會盡量讓台灣文化出去，產生文化外交的功能，他也相信很多國家都非常清楚，台灣文化跟中國大陸的文化的差別，而文化部最大的功能，就是盡量把台灣文化做出主體性與特色，與中國大陸區隔，「大家自然知道中國不是台灣，台灣也不是中國。」

