韓國霸榜級 MMORPG 《締造者：放逐之境》進軍台港澳！

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▲《締造者：放逐之境》VIP事前體驗會，活動圓滿成功。

小許、棺月等頂尖實況主受邀 VIP 實機試玩 大規模戰爭玩法深受好評

【記者 洪美滿／台北 報導】韓國遊戲廠商DRIMAGE （代表：鄭宇容）旗下營運、AQUATREE 研發的超大型 MMORPG 鉅作《締造者：放逐之境》（以下簡稱 《締造者》），日前於台北市士林區的「哈哈活力站電競館」舉辦了針對台灣實況主的VIP 事前體驗會。活動成功獲得廣泛好評，並進一步提升了市場對在台上市的期待感。

DRIMAGE於 6 月 7 日在《締造者》CBT 封測登場前夕，於台灣當地舉辦了針對實況主的 VIP 事前體驗會。當天活動於台北市士林區的「哈哈活力站電競館」盛大舉行，現場首先由 CBT 封測的事前說明揭開序幕，隨後依序進行遊戲特色介紹、Q&A 問答，並以遊戲實機試玩做為壓軸展開。

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▲眾多玩家齊聚體驗《締造者》神石佔領戰、世界BOSS等經典玩法。

本次試玩會共邀請了小許、棺月、米餅、丁丁、若帆、大力三、危機、NYE 等 8 位台灣人氣實況主，以及多位熱愛 MMORPG 的核心玩家共同參與。現場開放了豐富的實機體驗，包含角色捏臉創角、新手教學引導，以及「世界 BOSS」、「大氾濫」與「神石佔領戰」等《締造者》的核心玩法，讓每位參與者都能親身感受遊戲的獨特魅力。

活動現場迴響熱烈，玩家與實況主紛紛對《締造者》以虛幻引擎5打造的頂級精緻畫面、高自由度的探索玩法，以及主打競爭與協作的核心系統給予高度評價。其中，最引人矚目的莫過於現場展開的 25v25 大規模陣營對抗戰，刺激的團戰廝殺瞬間成為全場焦點，也成功印證了《締造者》核心玩法在台灣玩家心中的超高人氣與魅力。

《締造者》是去年 10 月 22 日於韓國隆重登場的超大型 MMORPG，其以虛幻引擎 5 為核心，勾勒出極具震撼力的世界觀與無邊際的無縫地圖，並憑藉兼具對抗與合作的豐富遊戲內容，在韓國一上市便引爆熱潮，成功問鼎 Google Play 營收榜冠軍寶座。

▲開發室長姜敏哲、事業室長金珉奎希望透過本次活動，掌握台灣玩家最真實的想法。

目前正全力籌備《締造者》的在台上市規劃，期盼能將在韓國市場累積的成功心法與成熟的營運經驗完美帶進台灣。官方自 5 月 14 日起已於台灣正式展開 CBT 刪檔封測的事前預約活動，並預計以本次 VIP 事前體驗會為起點，未來將透過多元管道持續與台灣玩家展開密切的互動與交流

DRIMAGE 代表鄭宇容表示：「透過本次試玩會，我們深刻感受到《締造者》在台灣市場的巨大成功潛力。為了能帶給台灣玩家符合其高標準期待、兼具極致品質的 MMORPG 作品，營運與開發團隊目前正全力進行上市前的最終優化作業，期盼能以最完整、最成熟的遊戲體驗與大家見面。」

本次《締造者》台灣 VIP 事前體驗會的精采花絮影片及實況主專訪影音，預計將於《締造者》官方 YouTube 頻道陸續公開，有興趣的玩家敬請鎖定最新社群動態。（照片業者提供）