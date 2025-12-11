韓國音樂人THAMA曾合作EXO 認了是周杰倫粉絲

Billboard Live TAIPEI 在11月的時候正式開幕，首個演出就請來日本歌姬中島美嘉，重量級的嘉賓讓這個世界頂尖的場地更添光彩，他們持續深耕台、日、韓的音樂文化交流，近日宣布來自韓國的三位R&B實力派歌手george、SOLE &THAMA，將分別於12月18日、12月19日登上Billboard Live TAIPEI的舞台。

來自韓國R&B靈魂雙聲SOLE & THAMA將在12月19日登上Billboard Live TAIPEI，一起帶來溫柔卻充滿能量的現場演出。兩個人都是第一次來台，SOLE表示很興奮，期待可以好好享受「台灣感性」的氛圍；THAMA透露身邊的朋友來旅行後都大力稱讚，並說台灣很適合他，所以他充滿期待。聊起在地美食，SOLE想在一間很棒的火鍋餐廳，好好吃一次正宗的火鍋，THAMA則想鼓起勇氣挑戰「臭豆腐」。

廣告 廣告

其中THAMA大有來頭，他有著低沈的聲線，完美融合爵士、嘻哈跟neo-soul等樂風，2017年出道後就陸續跟EXO、NCT127、姜丹尼爾等人合作，2021年的首張專輯《DON’T DIE COLORS》（2021）得到韓國大眾音樂獎「最佳 R&B／靈魂專輯」及韓國嘻哈音樂獎「年度 R&B 專輯」。

兩人對於華語音樂的略有涉獵，SOLE很喜歡〈月亮代表我的心〉，她覺得不管是歌詞跟旋律都非常優美，台灣音樂人她目前只認識9m88，但相當折服9m88獨特的聲線。THAMA則是周杰倫的粉絲，從學生時期就相當喜歡電影《不能說的秘密》。對於這次的演出，兩人搶先預告將會翻唱〈Close To You〉，相信在他們的詮釋下，絕對會給歌迷不一樣的感受。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導