韓國頂級護髮品牌強勢進駐台北101 搶攻台灣高速成長市場

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據市場研究機構CMR最新數據顯示，2025年全球護髮產品市場估值逾1082億美元，預計到2032年將翻倍成長至2134億美元。其中，亞太地區被視為增長最快速的引擎，而台灣市場表現尤為亮眼，2025年規模預計達10.12億美元，年複合增長率(CAGR)達12.4%，顯示台灣消費者對「專業護理」與「頭髮健康」的意識正全面覺醒。

看準這波高端養護商機，源自韓國、專為女性量身打造的頂級養護品牌ROOTON，本月正式進駐指標性地標台北101，成為品牌在台發展的重要里程碑。

ROOTON源自韓國，主打天然植萃與頭皮根源修護，專為女性頭皮與髮肌設計高效養護系統，品牌理念融合東方草本智慧與感官療癒哲學。自推出以來， ROOTON在韓國高端市場獲得熱烈迴響，特別受到產後落髮困擾女性的青睞，也成為多家高級月子中心的指定用品牌，像是「氧氣美女」李英愛所入住的頂級St. Park月子中心，亦選用ROOTON作為髮肌養護首選。

ROOTON台北101全新櫃位，以希臘神殿為靈感起點，透過金色光澤與層層拱柱的堆疊設計，勾勒出一處靜謐且富含儀式感的感官場域，不僅為台灣女性引入與韓國江南同步的頂級髮肌養護體驗，更於信義商圈打造出一方專屬於女性的純淨修復空間。

為歡慶全新據點開幕，ROOTON推出年度空間香氛力作「植曦香氛珍藏組」，並同步祭出一系列開幕首月限定優惠與會員專屬回饋活動，1 月 31 日前，新加入會員還可享當日消費現折100元優惠。

