南部中心／劉尹淳、陳凱茂 高雄市報導

2025AAA頒獎典禮本周末要在高雄世運主場館登場，多組韓國明星5日下午陸續抵達小港機場，包括女團IVE、LESSERAFIM、i-dle台灣成員舒華等，知名歌手IU身穿皮外套現身，手比愛心放電，融化粉絲的心，還有朴寶劍高掛笑容，也不斷對著粉絲揮手，上千名接機粉絲擠爆機場。

韓國頒獎典禮「AAA」將登場 IU、朴寶劍、女團IVE抵達高雄

曾和IU在韓劇合演夫妻的朴寶劍，則是穿著灰色上衣，搭配黑框眼鏡，好心情全寫在臉上。（圖／民視新聞）

韓國知名歌手IU，身穿皮外套，綁著隨興的包包頭，一現身高雄小港機場，親切對著粉絲揮手，還手比愛心放電，現場尖叫聲破表，還有粉絲特別帶著IU最愛的品牌小泡芙，想吸引偶像目光。粉絲表示，帶來小泡芙是想給IU，如果給得出去的話，希望她會收。

韓國女團IVE，除了成員秋天帶全妝外，其他成員幾乎全素顏包緊緊，熱情向粉絲打招呼。（圖／民視新聞）

曾和IU在韓劇合演夫妻的朴寶劍，則是穿著灰色上衣，搭配黑框眼鏡，好心情全寫在臉上，有粉絲準備手寫信，舉著官方手燈，想讓朴寶劍一眼就看見。粉絲表示，朴寶劍之前8月見面會有收信，他有簽名，所以我這次也特別準備手寫信。穿著白色蕾絲內搭，外加紅色小背心，女團i-dle台灣成員舒華，亮麗現身高掛微笑，一下飛機還熱到脫外套，仍掩蓋不住光芒。粉絲表示，舒華很漂亮，她整個白到發光耶、因為整個人都很白，然後...反正她就是很漂亮。韓國女團IVE，除了成員秋天帶全妝外，其他成員幾乎全素顏包緊緊，熱情向粉絲打招呼，而女團LESSERAFIM成員，也不斷手比愛心，讓粉絲為之瘋狂。粉絲表示，我最喜歡是IVE的秋天，看到她我手一直在抖，她還看了我的鏡頭，我叫蠻大聲的、我今天是來看LE SSERAFIM的，覺得真的很漂亮、很可愛，然後還有被翻牌到，我有拿一張圖片然後她有笑。多組韓國藝人，5日下午陸續抵台，就是要為6日、7日在高雄世運主場館，登場的2025AAA頒獎典禮登台演出，上千名粉絲搶先接機，提前感受偶像近距離的魅力。

