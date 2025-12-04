南部中心／莊舒婷、謝耀德 高雄市報導

眾所期待的韓國頒獎典禮AAA即將在高雄登場，週六舉行頒獎典禮、週日則是音樂節活動，出席的卡司陣容相當龐大，４日下午包含MEOVV、KISSOFLIFE等，多位明星、團體已經提前來到高雄，熱情與民眾揮手，現場擠滿幾百名熱情粉絲接機，場面熱鬧。

韓國頒獎典禮「AAA」將登場 MEOVV、KISS OF LIFE抵達高雄

粉絲已經準備好應援小物，等待偶像抵台。（圖／民視新聞）

身穿白色上衣、寬鬆牛仔褲，韓國男演員秋泳愚抵達小港機場，緊接著，音樂團體ALLDAYPROJECT五個人一起現身。沒多久韓國女團MEOVV也出現了，熱情揮手、點頭跟大家打招呼。另外還有KISSOFLIFE、QWER等團體和藝人，也都在下午兩點多陸續亮相，揮揮手甚至比出臉頰愛心來熱情回應，為了搶先看到偶像，粉絲們早就準備好應援小物，一早就來卡位接機。粉絲：「來看MEOVV的覺得很漂亮，真的跟螢幕上一樣，有她有跟我揮手，她應該是在看著我啦。」粉絲：「MEOVV跟ALLDAYPROJECT，還對到眼手一直抖，連手機都拿不好這樣。」粉絲vs.記者：「我九點就到了，為什麼為了誰Cravity因為很帥。」

韓國團體依序到場，跟一旁粉絲們揮手點頭打招呼，場面熱鬧。（圖／民視新聞）4日下午四點多ATEEZ、KIIIKIII、CRAVITY等團體，也接力走進小港機場大廳，韓國頒獎典禮AAA週六正式登場，週日還有音樂節活動，眾星雲集也讓高雄飯店住房率大大提升。飯店人員：「像是今天到這周日的住房率，大概都落在九成多，甚至有一些日期是將近滿房的狀態。」飯店人員：「當日房況已接近滿房，目前只剩不到十間的套房房型。」不只粉絲熱情迎接，飯店業者也都準備好了，眾所期待的亞洲明星盛典AAA這回首度來到高雄，果然讓歌迷陷入瘋狂。

