韓國頻傳反中國示威！抗議者喊：好羨慕日本

▲韓國首爾近期頻傳反中示威遊行，26日晚間也有示威者上街，高舉「CHINA OUT」的標語。（圖／翻攝自FNN Prime Online）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗拋「台灣有事」論，引發中國強烈反彈，呼籲國人避免赴日旅遊，不少中國遊客把目標轉向9月底剛開放團客免簽的韓國。不過，首爾觀光區爆出反中抗議事件，不少民眾上街喊話「CHINA OUT（中國滾出去）」，呼籲政府取消對中免簽，甚至有韓國人直言，「從未如此羨慕過日本。高市首相做得真棒」。

據日本《富士新聞網》報導，過去通常擠滿遊客和消費者的首爾街頭，近期頻繁發生針對中國遊客數量增加的反中示威活動，而問題根源在於韓國政府9月底推出「中國團客免簽」政策，反對中國遊客增加的民眾幾乎每天都在不同地方舉行示威遊行，甚至連10月中中國國家主席習近平訪問韓國期間，也有反中網紅因為高喊口號被警方逮捕。

26日晚間在有許多外國觀光客的首爾明洞、大林洞商業區，也有保守派支持者舉行示威遊行，有近百人參加，抗議者高舉「反對免簽」、「不實施免簽」、「天滅中共」、「CHINA OUT（中國滾出去）」等標語。

有示威者直言，「我一直不明白為什麼中國文化在日本紮根這麼久」、「我從未如此羨慕過日本。高市首相做得真好」。而近期在韓國出現許多台灣遊客，別著用英文、韓文寫著「我來自台灣」的徽章，一名來自台灣女遊客直言，「我們說中文，所以我們擔心韓國人會把我們誤認為是中國大陸人」。富士新聞網稱，圍繞中國的緊張局勢可能會在各地持續下去。

