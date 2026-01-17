韓國養豬場爆非洲豬瘟！當局緊急撲殺2萬頭豬、清消管制進出

韓國江原道地區一處養豬場爆出非洲豬瘟疫情，政府檢疫部門已開始撲殺該農場的所有豬隻，挖土機和載有大型貨櫃的卡車正前往該處，準備裝載撲殺的豬屍。而消息一出，當地週邊的畜牧養殖戶也感到非常緊張，擔心疫情蔓延。

韓國有養豬場爆發非洲豬瘟疫情。（示意圖／PIXABAY）

據韓聯社報導，這處位於江原道江陵市的養豬場飼養了約 2 萬頭豬，16日有一頭豬隻死亡，養豬場主人立刻通報相關單位，17日凌晨 1 點左右，確認非洲豬瘟病毒檢測呈陽性。

檢疫部門當天派出了一支初步檢疫小組和一支流行病學調查小組，該農場已確診非洲豬瘟疫情，目前正在控制人員進出，並進行消毒和流行病學調查。該農場飼養的2萬頭豬將按照緊急行動指南（SOP）進行撲殺。

非洲豬瘟中央災難安全對策本部發布臨時行動禁令，江陵附近襄陽、東海、旌善、平昌和洪川等地的畜牧設施的工人和車輛從17日凌晨1點至19日凌晨1點禁止進出。

位於臨時通行禁令區域內的鐵原地區是當地最大的養豬區，當地一名業者表示，「六年前鄰近的燕川市爆發豬瘟時，不僅農場主，就連政府官員和士兵都很難控制疫情，所以聽到再次爆發的消息，我非常擔心。」

江陵市知事金鎮泰表示：「非洲豬瘟是一種國家級的牲畜災害性疾病，一旦爆發，會對整個地方畜牧業造成巨大損失。我們必須與相關機構密切合作，集中所有行政力量，以受影響地區為中心，採取初步的隔離和控制措施，以防止疫情進一步擴散。」

韓國總理金民錫也指示農林畜產食品部「按照緊急行動指南，毫不拖延地採取檢疫措施，例如控制進入發生非洲豬瘟的農場、撲殺、暫時中止流動和徹底消毒」。

