韓國首宗氣候訴訟 農民向韓國電力公社求償

10月連下了18天的雨，天氣好不容易放晴，忠清南道瑞山地區的農民、黃成烈，站在田埂緊盯著收割稻米的工作。韓國位處溫帶，氣溫較低，稻米一年只有一獲。今（2025）年3月插秧時倒春寒，夏季的洪水讓稻子出現真菌病，9、10兩個月又遇暴雨，結實累累的稻稈被雨水打彎了腰，稻穗都發芽了。他預估今年的產量會比往年少20%到25%，再不趕緊收割損失恐怕會更大。

韓國農民黃成烈（音譯）表示，「近幾年來，我們清楚的了解，氣候危機與極端天氣都是溫室氣體造成的，電廠是最大的排放來源，所以我們開始問，為什麼到頭來總是，什麼也沒做錯的農民，承受氣候危機的苦果，難道我們不應該向那些始作俑者索賠嗎？」

廣告 廣告

黃成烈在內的5位韓國農民，具狀向法院對國營的韓國電力公社，提起了損害賠償訴訟，依據是政府4月發布的年度氣候報告，內容詳述了2024年的極端氣候案例，如何引發了一連串農業災難。代表律師指出2011年至2022年，韓國電力公社與旗下的子公司，溫室氣體排放量佔了全國總量的3成，約佔全球總量的0.4%，因此也應該承擔起農民損失的0.4%。

原告代表律師金藝妮說明，「氣候危機引發的全球損失，每個企業該要為所排放的溫室氣體，負起多少責任現在已經可以量化，有了這些方式 我們想要計算出，韓國電力公社應該負多少責任，有許多官方與學術研究已經指出，氣候危機對農民造成的損失，我們希望透過整合這些科學證據，建立明確的因果關係。」

原告提請的賠償金是每人500萬韓元，相當於新台幣1萬6547元，外加象徵性的2035韓元，敦促當局把計畫2040年淘汰燃煤發電廠的目標，提前到2035年完成，加快能源轉型的腳步。

金藝妮強調，「目前我們訴請500萬韓元財產損失，我們的目標是索取農民因氣候危機，所蒙受的0.4%損失，韓國電力公社佔全球溫室氣體排放量的0.4%，因此他們應該有責任，負擔起農民 0.4%的損失。」

政府數據顯示，2024年再生能源僅佔全國能源結構裡的10.5%，韓電旗下5家子公司生產的電力，燃煤就佔了71%以上。韓電接受美聯社記者訪問時表示，他們把減少碳排視為一項重大責任，目標是2030年底之前，要把碳排降到2018年水平的4成。

專家指出韓國政府數十年來，為產業發展、民生經濟，採行的低電價路線，讓韓電背負了200兆韓元債務，限制了電廠現代化以及投資再生能源的能力。

國立首爾大學環境研究學院尹順真教授，對美聯社表示這宗訴訟案極具象徵意義，但問題是全部責任是不是能歸咎在韓電的頭上? 因為低電價人人都受惠。