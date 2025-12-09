韓國首席犯罪側寫師權一容x蔡康永對談「惡從不幸而來，防止惡的方法是我們都幸福」 《鏡文學黑鴉偵探俱樂部》正式啟動
鏡文學籌備一年的犯罪學系列活動品牌《鏡文學黑鴉偵探俱樂部》，本月7日下午在政大公企中心啟動首日活動「國際大師論壇」及「凝視惡的深淵」對談，為了對抗當代進入到日常的犯罪演化，鏡文學獨家邀請了韓劇《解讀惡之心的人們》主角原型的韓國首席犯罪心理師權一容教授來台，現場和著有多本人際心理之現象級暢銷書的金鐘獎最佳綜藝節目主持人蔡康永，進行犯罪與人性的善惡對談，並由鏡電視主播廖芳潔擔任活動主持，一同帶領黑鴉偵探回到事件時空，叩問「人是怎麼成為怪物的？」之社會成因。
近年來全球犯罪走向了極端主義與形式變異，虛構的犯罪影集與非虛構的犯罪紀錄片，一經推出即空降Netflix排行榜，已成最新最重要的人類必修課，《鏡文學黑鴉偵探俱樂部》，即由開發製作過移工殺人議題的金鐘最佳迷你劇集《八尺門的辯護人》、臺灣娛樂產業內幕描寫的《死了⼀個娛樂女記者之後》等犯罪作品的鏡文學主創製作，結合媒體的採訪技術和創作的田調經驗，設計出「理解惡，才能防止惡。」為核心的犯罪學系列活動品牌。
三天活動，分別為12月7日權一容教授的犯罪側寫專題演講「國際大師論壇」、權一容和蔡康永剖析犯罪與人性的非售票對談「凝視惡的深淵」，以及12月20日、12月21日結合法醫毒物學、犯罪心理學、司法相驗課、刑事鑑識科學的「犯罪現場調查課程」。
活動上半場「國際大師論壇」開始時，被韓國譽為「首席犯罪側寫師」暨韓國首位犯罪學博士的權一容教授，即帶來「現代社會犯罪的類型與心理——威脅平凡日常的犯罪演化」分析報告。權一容教授首先丟出一個問題：「惡從何而來？是精神病態（Psychopath）？還是人格障礙（Mental Disorder）？」
權一容認為，犯罪本身有個彷彿生物演化的進程，從1980年代動機明確的犯罪、1990年代針對社會的負面情感及不特定多數人的攻擊，到2000年精神病態者的連環殺人、2010年無差別犯罪的隨機殺人，再到2020年後盜取個人資訊而生的複合型犯罪，惡會吸收社會的負面氣氛而變種，權一容就甚至在連續殺人犯的家裡，看到了報導自己這位犯罪側寫師的報紙。權一容特別強調：「也就是說，犯罪者是會學習的，他們在反偵查我們這些搜查他們的人。」
權一容提醒，社會的習慣是檢討被害人，像是「你為什麼沒有把門鎖好讓犯人進來？」但我們該檢討的，自始至終都是犯罪者，我們要掌握罪犯的心理，才有辦法預防犯罪，這也是為什麼自己後來寫了《追逐怪物的人》這本犯罪紀實，並授權改編成韓劇《解讀惡之心的人們》的同時擔任該劇顧問，講到這劇名，權一容說：「之所以叫做解讀惡之心的『人們』，是因為這戲不只講犯罪側寫師，也代表被害者家屬和生活在社會裡的所有人，都是解讀惡之心的『人們』。」
活動下半場「凝視惡的深淵」開始後，著有《說話之道》和《情商課》等人際心理暢銷書的金鐘獎最佳綜藝節目主持人蔡康永，上台提到自己是主動爭取這次的對談，且為了今天準備三個月之久，還看了大量令人不適的犯罪書籍及紀錄片，主持人廖芳潔問到「覺得自己最容易變成哪一種惡人」時，蔡康永幽默地說到自己長時間研究邪教教主，最怕哪天就變成了教主。
蔡康永笑說：「但你想，邪教教主是一個值得做的工作嗎？要管理這麼多神經病是很累的，就像是偵探小說女王阿加莎．克里斯蒂說過的『殺人是很蠢的，因為很麻煩。』所謂的高智商犯罪，犯人充其量只會想到哪條巷子比較暗，但不會計畫自己怎樣不要被抓，殺人或犯罪，從來也不是處理事情的最佳方式。」
討論到「惡從何而來」的核心時，權一容教授說明，惡從「剝奪感」和「孤立感」而來，2000年後出現了很多連環殺人，原因就是媒體的發達把社會縮小，人類變得更容易看到別人過得比自己好了。蔡康永則認為，後社群時代的有毒流量來自於貶低自己或他人，盲從是最可怕的事，而寫書也只是為了提醒自己，不要輕易被他人的價值觀擺佈。講到現代的比較心態，權一容再補充：「我們的視線要往自己的內部看，看著別人的幸福，只會讓自己活在不幸之中。」
蔡康永為權一容設計了一個特別的問題：「蝙蝠俠、超人、蜘蛛人，教授會想變成誰？」蔡康永解釋，自己想知道權教授這樣一個跟罪惡搏鬥的人，會不會羨慕用超能力解決一切的英雄，還是覺得這樣太可笑？權一容卻秒答了個全場意外的答案：「我想當聖誕老人，因為那些得到超能力服務的人會產生兩極的變化，比起超能力英雄，我更想當讓大家感到幸福的聖誕老人。」
活動結束後，如果重新整理權一容教授和蔡康永的答案去解題「人是怎麼變成怪物的？」，可以極簡主義地得到個推理公式：惡從不幸而來，所以防止惡的方法，事實上是讓自己或他人感覺到幸福，人就不會變成怪物。或許也是這樣，數十年來與怪物戰鬥的權一容教授，才會最想成為讓大家幸福的聖誕老人。
《鏡文學黑鴉偵探俱樂部》的「犯罪現場調查課程」則會在12月20日、12月21日於政大公企中心登場，屆時將由四位臺灣犯罪學領域代表性講師，帶來整整2天的理論及實作課程，分別是臺大法醫學研究所教授兼所長翁德怡的「法醫毒物學」、彰師大輔導與諮商學系副教授葉怡伶的「犯罪心理學」、彰化地檢署公職法醫師林寶順的「司法相驗課」以及警大鑑識系助理教授陳俊傑的「刑事鑑識科學」。
