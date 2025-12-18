韓國首爾地鐵工地鋼筋倒塌！1人送醫不治

▲韓國今（18）日下午發生一起嚴重工安事故，首爾汝矣島地鐵站附近的新安山線施工現場鋼筋倒塌，造成7名工人一度被活埋，其中1人送醫後不治。（圖／翻攝自韓媒News1）

[NOWnews今日新聞] 韓國今（18）日下午發生一起嚴重工安事故，首爾汝矣島地鐵站附近的新安山線施工現場鋼筋倒塌，造成7名工人被活埋。相關人員緊急到場救援，被埋人員全數獲救，但是其中1人心臟驟停送醫後宣告不治，另外還有2人輕傷已接受醫療處置。

根據《韓聯社》報導，首爾永登浦警察署當地時間18日下午1時22分左右接到報案，據悉在施工現場混凝土澆築作業期間，現場鋼筋突然墜落，導致正在地下約70公尺處作業的7位工人被掩埋受壓。

救援人員抵達後發現一名53歲男子心跳驟停，經現場實施CPR搶救後，緊急送往附近醫院急救，之後宣告不治身亡。另一名60多歲的男子輕微受傷，還有一名30多歲外籍務工人員自行爬出被困區域，僅手腕擦傷，在現場接受簡單處理。其餘被困工人先暫時躲入地下垂直通道等待救援，之後已在當地時間下午2時52分被全部成功救出。

警方表示，目前該工地的施工已全數暫停，將展開調查釐清鋼筋掉落的原因，確認施工作業過程中是否存在安全隱患。

