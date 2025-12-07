韓國首爾發明展 臺灣奪29金及2大會首獎
記者黃朝琴／綜合報導
2025韓國首爾發明展成績揭曉，臺灣代表團再創佳績，125件作品參展，勇奪2項大會首獎、6項特別獎及29金、35銀、29銅；臺北城市科大奪金牌數最多，基隆、高雄2支青少年團隊分別奪得大會首獎，展現臺灣創新能量及國際競爭力。
首爾國際發明展（Seoul International Invention Fair, SIIF）本月3日至6日在首爾COEX會展中心舉行，臺灣發明協會率領超過200人共、125件作品參展，抱回多項殊榮。
其中，臺北城市科技大學成為這屆獲得金牌數最多的大學，更同時榮獲IFIA國際發明總會特別獎。沛怡國際有限公司則奪下象徵研發實力最高肯定的WIPO世界智慧財產權組織特別獎。
勤益科技大學獲得韓國大會特別獎、亞東科技大學榮獲韓國消防大會特別獎、長庚大學奪得印尼大會特別獎，還有臺灣團隊榮獲沙烏地阿拉伯大會特別獎，成績遍布多個國際獎項類別。
最受矚目的大會首獎，則由2支臺灣青少年團隊拿下，包括高雄市多所學校學生組隊的作品，以及基隆市銘傳國中校長帶領的師生團隊。其中，銘傳國中獲獎的插座旋轉開關裝置只要輕輕旋轉，就能開關電器，電鍋等只要插著插頭就會運作的電器不必再不停地拔插插頭，增進便利性。
高雄市學生團隊開發的則是針對注意力不足過動症兒童的安撫遊戲「專注力大師」，孩童可透過手勢自由控制電腦音樂，用更簡易、多元的方式吸引孩童的注意力，進而達到安撫的效果。
展中也有許多具有商業化價值的優秀展品，例如拿下沙烏地阿拉伯大會特別獎的反重力椅，來自上海臺商子女學校的林百棋從網路影片獲得靈感，利用繩子的張力，創作出既能懸浮、又符合人體工學的椅子。
由光仁中學及香港國際學校學生團隊創作的「益智推推樂」則拿下金獎，靈感來自魔術方塊及華容道遊戲，遊戲盤形似攤平的魔術方塊，但無論如何弄亂都有解法，不受排列限制，這個需要良好空間感的高難度遊戲在展期間就已經吸引觀展人買光6組展覽品。
臺灣發明協會表示，感謝駐韓臺北代表部教育組組長鄭正凱親赴頒獎典禮會場，宣讀教育部長鄭英耀賀電，對臺灣代表團高度讚許，讓全體參展師生與團員深感榮耀。
臺灣發明協會2026年初將前往下一站瑞士日內瓦發明展及美國矽谷發明展，未來將持續協助更多國內創新團隊走向國際，讓世界看見臺灣的創新思維與技術實力。
其他人也在看
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
AAA頒獎典禮／IU、Stray Kids奪大賞！IVE表演邀佐藤健、朴寶劍熱舞！金裕貞、惠利撒嬌挑戰萌翻全場…典禮亮點、得獎名單一次看
由韓國媒體 STARNEWS 舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認該單位播出時間）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 41
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大
朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 34
AAA頒獎／全場暴動！舒華中文高喊「我是誰」5萬人齊喊 她滿意笑了
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。稍早頒發「AAA best choice」獎項，由I-DLE舒華獲得。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
朴寶劍要回韓國了！活力滿點打招呼 超帥素顏現身
韓星來台參加AAA頒獎典禮，包括朴寶劍、TWS、IVE、LESSERAFIM等知名藝人週日現身高雄機場，引發逾300名粉絲熱烈送機！朴寶劍素顏亮相，親切揮手致意；RIIZE因晚間在香港有簽售會，直接搭機前往。粉絲們從午後就到場等候心儀偶像，只為與之共度珍貴時刻。有粉絲坦言此行只去了演唱會和機場，其他景點無緣參觀。TVBS新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
AAA紅毯／IU壓軸登場！髮絲飄逸「美到像拍畫報」黑亮片禮服仙氣爆棚
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。紅毯於下午2點準時開始，最後由IU壓軸登場，坐上高爾夫球車繞場，髮絲隨風飄逸，美翻全場。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
朱孝天遭F4除名有轉機？五月天阿信「1句話埋伏筆」鬆口：還有機會
男團「F4」將於12月19至22日在中國上海舉辦「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會，只是除了言承旭、吳建豪、周渝民外，成員之一的朱孝天竟遭到除名，反倒由五月天阿信加入助陣，新歌〈恆星不忘Forever Forever〉同樣獨缺其身影，不合傳聞再度浮上檯面。正當外界認為恐怕難以再見到F4合體，阿信昨（6）日發表的生日感言，卻悄悄埋下伏筆。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
AAA紅毯／朴寶劍來了！黑白西裝帥度破表 「全方位飯撒」粉絲瞬間淪陷
年度亞洲娛樂盛典《Asia Artist Awards》（AAA）今（6）日在高雄國家體育場熱鬧登場，眾星在紅毯陸續亮相，其中最令人期待的，就是以頒獎嘉賓身分抵達的朴寶劍。他身穿黑白配色西裝帥氣登場，氣場全開，更是對四面八方的觀眾和攝影機瘋狂飯撒、比愛心，現場粉絲相機、手機狂拍，尖叫聲完全沒停過。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
AAA頒獎典禮／IU、Stray Kids奪大賞！IVE獲年度歌曲、ATEEZ奪年度舞台獎…完整得獎名單一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，也於 11 月 24 日確認將由三立都會台完整播出盛典，敬請鎖定！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前 ・ 12
粉絲驚奇！AAA首移師台灣 眾韓星現蹤夜市.超商
第10屆AAA頒獎典禮，首度移師台灣舉辦，12月6、7日兩天在高雄世運主場館登場，這次有不少偶像團體、韓星參與，包括IU、朴寶劍、李俊昊、Stray Kids、IVE等重磅卡司，他們昨（5）日下午陸續...華視 ・ 1 天前 ・ 1
ACON登場！舒華水藍色禮服仙氣爆棚 CRAVITY「台灣孩子」Allen講台語引全場歡呼
【緯來新聞網】由南韓主辦的2025亞洲明星盛典（Asia Artist Awards, AAA）頒獎緯來新聞網 ・ 56 分鐘前 ・ 發起對話
阿信合作F4掀兩極評價！師妹白安驚吐11字 「真實感受」全說了
白安推出第5張個人唱作專輯《星期八》，今（7）日在台北東區舉辦「與白安路邊野餐」活動，邀請歌迷席地而坐聽音樂、享用美食。近日師兄五月天阿信與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民及周杰倫合作新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，網路評價兩極，對此白安也分享真實感受。三立新聞網 setn.com ・ 13 分鐘前 ・ 發起對話
AAA頒獎／突被CUE上台！林俊傑獲最佳藝人 傻了：沒想到有我的份
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。頒獎典禮於下午4點準時開始，身本屆頒獎典禮唯一受邀的華語歌手林俊傑，獲得了本屆「2025年度藝人獎」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
AAA紅毯／惠利全黑透視裝辣翻！眨眼比心狂送福利 粉絲舉巨型布條告白
第10屆《Asia Artist Awards》（AAA）今（6）日在高雄登場，演出《善意的競爭》的 Girl’s Day 成員李惠利一踏上紅毯就讓全場沸騰。她以一套黑紗短版禮服亮相，俏皮盤起長髮，露出輕盈又帶點小性感的造型，不僅一路比愛心、對著粉絲眨眼，福利大放送，親和力爆棚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
AAA典禮／開場就炸翻！張員瑛合體李俊昊華爾滋 中文喊：準備好了嗎
兩位並用中文向觀眾招呼，先是李俊昊表示：「很高興見到大家，我是李俊昊」，張員瑛接著說：「很高興，我是張員瑛」接著喊話：「準備好一起享受了嗎」，全場5萬粉歡呼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
LISA圓夢首次主演電影「化身女打仔」 合作馬東石、李陣郁超感激
韓國女團BLACKPINK成員LISA繼參演好萊塢影集《白蓮花大飯店》後，再度受邀參演影視作品，將與馬東石、李陣郁合作Netflix全新動作懸疑電影《TYGO》，首次挑戰電影主演，她開心表示：「能參與這個企劃我感到非常榮幸，也很感激能與這麼出色的演員合作。出演動作電影一直是我的夢想，而我的電影出道作就能參與這麼令人興奮的作品，我覺得非常特別。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AAA典禮／新人獎三團同奪！AHOF台灣、中國籍成員都缺席 僅7人到場領獎
2025 Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）今（6）日在高雄世運主場館熱鬧登場，典禮下午4點準時開場，第一個揭曉的是音樂類「最佳年度新人獎」。今年共有 AHOF、NEXZ、KickFlip 三組男團同時獲獎，不過 AHOF 一登台便引發討論，原本9人編制的團體，現場僅有7位成員到場領獎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
AAA典禮／CORTIS奪獎！台灣囡仔趙雨凡「感言說中文」 霸氣喊1字全嗨翻
韓國天團防彈少年團（BTS）的師弟團 CORTIS 今（6）日在《AAA 2025》拿下 BEST PERFORMANCE（最佳表演獎），首次在台灣登台就抱回大獎，現場5萬名粉絲陷入暴動。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 7 小時前 ・ 7