【韓國首爾發明展】臺灣29金、2大會首獎 展國際競爭力

記者黃朝琴／綜合報導

2025韓國首爾國際發明展（Seoul International Invention Fair, SIIF）成績揭曉，臺灣代表團再創佳績，125件作品參展，勇奪2項大會首獎、6項特別獎及29金、35銀、29銅；臺北城市科大奪金牌數最多，基隆、高雄2支青少年團隊分別奪得大會首獎，展現臺灣創新能量及國際競爭力。

首爾國際發明展本月3至6日在首爾COEX會展中心舉行，臺灣發明協會率領超過200人，共125件作品參展，抱回多項殊榮。

臺北城市科大獲金牌數最多

其中，臺北城市科技大學成為這屆獲得金牌數最多的大學，更同時榮獲IFIA國際發明總會特別獎。沛怡國際有限公司則奪下象徵研發實力最高肯定的WIPO世界智慧財產權組織特別獎。勤益科技大學獲得韓國大會特別獎、亞東科技大學榮獲韓國消防大會特別獎、長庚大學奪得印尼大會特別獎，還有臺灣團隊榮獲沙烏地阿拉伯大會特別獎，成績遍布多個國際獎項類別。

最受矚目的大會首獎，則由2支臺灣青少年團隊拿下，包括高雄市多所學校學生組隊的作品，以及基隆市銘傳國中校長帶領的師生團隊。其中，銘傳國中獲獎的插座旋轉開關裝置只要輕輕旋轉，就能開關電器，電鍋等只要插著插頭就會運作的電器，不必再不停地拔插插頭，增進便利性。高雄市學生團隊開發的則是針對注意力不足過動症兒童的安撫遊戲「專注力大師」，孩童可透過手勢自由控制電腦音樂，用更簡易、多元方式吸引孩童的注意力，進而達到安撫效果。

「益智推推樂」奪金獎 商業價值高

展中也有許多具商業化價值的優秀展品，例如拿下沙烏地阿拉伯大會特別獎的反重力椅，來自上海臺商子女學校的林百棋，從網路影片獲得靈感，利用繩子的張力，創作出既能懸浮、又符合人體工學的椅子。由光仁中學及香港國際學校學生團隊創作的「益智推推樂」則拿下金獎，靈感來自魔術方塊及華容道遊戲，遊戲盤形似攤平的魔術方塊，但無論如何弄亂都有解法，不受排列限制，這個需要良好空間感的高難度遊戲，在展期間就已吸引觀展人買光6組展覽品。

臺灣發明協會表示，2026年初將前往下一站瑞士日內瓦發明展及美國矽谷發明展，未來持續協助更多國內創新團隊走向國際，讓世界看見臺灣的創新思維與技術實力。

2025韓國首爾發明展成績揭曉，臺灣發明協會率領超過200人、125件作品參展，抱回多項殊榮。（臺灣發明協會提供）