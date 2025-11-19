韓國首艘潛艦「張保皋號」今最後巡航 將結束34年服役生涯

南韓一家造船企業涉嫌洩露張保皋級潛艇的機密給台灣。圖為張保皋級潛艇。 圖：翻攝自百度百科

[Newtalk新聞] 韓國海軍首艘潛艦「張保皋號（ROKS Chang Bogo，SS-061，SS-I，1200噸級）」今（19）日下午從慶尚南道鎮海海軍港出航，執行約2小時的象徵性巡航任務後返港，這是該艦在年底正式退役前的最後一項任務，標誌著韓國潛艦史上一個時代的落幕。

「張保皋」號1993年6月正式加入韓國海軍服役，歷經34年，累計航行34.2萬英里，相當於環繞地球15圈。該艦為德國專為外銷而開發的「209級潛艦」（Type 209），1988年在德國哈德威造船廠（HDW；Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH）動工，1991年下水、1992年交付韓國海軍，其命名源自新羅時期名將張保皋，象徵開拓海洋貿易的精神。服役期間，「張保皋」號不僅參與日常巡邏與訓練，更在2004年環太平洋軍演中大放異彩，成功模擬攻擊包括美國航艦在內的30餘艘艦艇，隱形能力獲高度肯定，彰顯韓國海軍潛艦戰力。

廣告 廣告

隨著「張保皋」號退役，韓國潛艦發展邁向新階段。從1980年代引進德國Type 209技術起步，除首艦「張保皋號」在德建造外，後續8艦都技轉由大宇造船廠承建，逐步實現本土化製造；後續有引進德國「214級」（Type 214）配備不依賴空氣推進系統（air-independent propulsion，AIP）的「孫元一級」（Sohn Won Yil class，KSS-Ⅱ）以及自主研發的島山安昌浩級（Dosan Ahn Chang-ho class，KSS-Ⅲ，3000噸級，可發射彈道飛彈）。今年10月，由韓華海洋建造的「島山安昌浩級」潛艦次批首艦「蔣英實號（ROKS Chang Yŏng-sil，SS-087）」正式下水，排水量增加到3600噸，強化遠洋作戰能力。南韓近期也計畫出口KSS-Ⅲ至菲律賓等國，展現「從跟隨到領先」的轉型。

近期，韓美達成核動力潛艦合作協議，預計將提升韓國藍水海軍實力；韓國海軍表示，「張保皋」號的退役象徵時代交替，新一代潛艦將肩負更重防衛使命。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日媒：首相高市早苗可能於12月「X-DAY」參拜靖國神社

楊宏基觀點》錯把馮京當馬涼！抓不到重點的「政治膝反射」與隨之起舞的「不懂裝懂」