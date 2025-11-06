韓國驚傳中國人強摘器官？YTR曝：37具剩半身遺體

國際中心／張予柔報導



一名活躍於日本、擁有96萬粉絲的韓國YouTuber「大寶醬」（デボちゃん）在影片中宣稱，韓國出現大量中國人「強摘器官」事件，甚至提及37具只剩半身的遺體。影片一出，立刻引起網友恐慌，甚至有人說不敢前往韓國旅遊。事件曝光後，韓國警方已展開調查，大寶醬也於近日發出道歉影片，表示將回國配合調查並承諾日後發言會更加謹慎。





韓國驚現「中國人強摘器官」？96萬粉YTR爆料：37具遺體只剩下半身

大寶醬在影片指出，韓國治安惡化爆出多起殺人事件，引起民眾恐慌。（圖／翻攝自 Youtube頻道《韓国人先生デボちゃん》）

廣告 廣告

大寶醬10月22日上傳影片時指出，近來中國人以免簽的方式進入韓國，導致治安惡化，因此爆出多起殺人事件，甚至還有器官買賣的問題。他在影片中表示，「韓國國內發現了37具只剩下半身的遺體，尚未公開且調查中的案就多達150起以上」影片一出，不僅在社群引起熱議，也讓不少網友對赴韓旅遊感到畏懼。根據外媒報導，韓國警方5日表示，首爾警察廳數位網路調查隊已採取措施，對大寶醬進行調查，並指出影片煽動民眾恐慌，造成社會混亂，並傷害韓國的國際形象，被視為重大犯罪，將在確認事實後，依據相關法律採取措施。

韓國驚現「中國人強摘器官」？96萬粉YTR爆料：37具遺體只剩下半身

韓國警方表示，將對大寶醬進行調查，並指出影片煽動民眾恐慌，造成社會混亂。（示意圖／翻攝自Unsplash）

對此，大寶醬日前上傳道歉影片，表示將返回韓國接受警方調查，並承諾未來會謹慎選詞、拍攝影片。他強調，自己不是刻意散播假消息，而是想證明中國人免簽導致的治安問題，同時替自己喊冤，稱「這些資訊都是真的啊，我不是有給大家看證據？」。然而，韓媒經查證後指出，大寶醬所謂的「證據」僅是網友自稱檢察官的說法。





原文出處：韓國驚現「中國人強摘器官」？96萬粉YTR爆料：37具遺體只剩下半身

更多民視新聞報導

謝侑芯生前「最後心願」曝光！經紀人哽咽揭1真相

非洲豬瘟盧秀燕急拔3官！綠營轟：只是「政治止血」

黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲

