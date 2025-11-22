韓國麵店拒收單人顧客爆爭議 店家貼公告「我們不賣寂寞」

韓國一家麵店在門口公告，不歡迎一個人的顧客。（示意圖／Photo AC）

南韓全羅南道麗水市一間麵食餐廳近日成為網路熱議焦點，原因是店家張貼公告，公開拒絕接待單人顧客，並以戲謔語氣寫道：「我們不賣寂寞，請不要一個人來」，引發各界熱議。

根據《中央日報》等南韓媒體報導，該餐廳於門口張貼的公告上列出四項建議：「1. 付兩人份錢、2. 吃完兩人份、3. 打電話叫朋友、4. 下次帶老婆來」，語氣輕鬆但明確表達對單人顧客的不歡迎。另一旁的對話則寫道：「我們不賣寂寞，請不要一個人來。」

廣告 廣告

這番作法隨即在網路上掀起爭論，不少單人用餐者表示曾遇過類似情況。有網友抱怨：「排了一個小時，最後竟然被告知單人不能用餐，即便現場還有空桌。」也有人分享經驗稱：「去一家湯飯店，一說自己是一個人，店家就突然說材料用完了。」

餐廳業者則反駁稱，近年物價與能源、人工成本節節高升，為了提升座位使用效率，部分餐廳會選擇不接待單人顧客。例如四人桌若被單人占用，對營收影響顯著。業者也引述南韓現行法規指出，店家有選擇顧客的權利，並不構成違反公平交易法。

事實上，單人用餐者在南韓面臨的現實壓力不容忽視。根據統計，截至2025年3月，全韓約有17萬家餐廳中，僅10.4%提供適合一人用餐的設計與選項。

不僅如此，今年7月就曾發生一名南韓YouTuber前往餐廳獨自用餐，雖點了兩人份，卻遭到店員斥責要求加快速度，甚至被公開問「還要吃多久？」影片曝光後也引起廣泛討論。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

川普要烏克蘭一週內同意和平計畫 普丁：若拒絕將擴大軍事行動

東京流感進入警戒等級！1696所學校停課 專家：恐再增加病例

中國駐日使館引《聯合國憲章》敵國條款 疑暗指有權直接對日動武