韓國黑白大廚港式點心女王鄭智善 和台灣餐飲業者合作「黑皮」水餃

《黑白大廚：料理階級大戰》一戰成名的「港式點心女王」鄭智善和台灣路易莎連鎖集團旗下子品牌「玖仰」合作推出產品。（圖片來源／路易莎提供）

路易莎連鎖集團旗下子品牌「玖仰」，正式宣布自12月26日起，與韓國中餐界極具代表性的鄭智善主廚展開跨國聯名合作，以「韓式新黑潮」為核心概念，將台灣日常飲食的中式料理技法，透過韓式主廚鄭智善獨到的創意視角，為熟悉的水餃、拌麵與甜點注入嶄新樣貌，展開一場橫跨文化與風味的對話。

廣告 廣告

鄭智善主廚因參與 Netflix 人氣料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》，憑藉精湛的點心技藝與鮮明風格成名而被譽為「港式點心女王」，是韓國中餐領域極具影響力的女性主廚代表。她曾遠赴中國揚州大學系統性研習中式烹飪，熟稔中式料理技法與文化底蘊，並靈活轉化為貼近當代飲食習慣的風味表現，目前為韓國人氣中餐品牌「甜蜜蜜餐廳（Tian Mi Mi／티엔미미）」負責人，在江南與弘大皆設有分店，深受食客喜愛。

黑白大廚鄭智善，和台灣路易莎旗下品牌合作

本次聯名共推出三款限定餐點，皆以黑色作為視覺與風味主軸，展現低調卻層次分明的料理表現。椒麻黑醬拌麵以玖仰深受顧客喜愛的台式拌麵為基礎，融合韓國日常飲食中酢醬麵的概念，鄭智善以中式醬料調製邏輯，打造略具流動感的深色醬體，使醬汁均勻包覆麵條，並加入新鮮研磨的黑白芝麻粉與花椒油提味，入口清爽卻香氣層層堆疊。

辣味辛奇黑餃子則將台灣人熟悉的水餃，結合韓國最具代表性的泡菜風味，內餡選用韓國進口泡菜，搭配高麗菜與豬肉，呈現鮮甜與辣感並存的層次口感，外層以特製黑色麵皮包裹，黑色外皮與紅色內餡形成強烈對比，為傳統水餃注入前衛視覺。

辣味辛奇黑餃子則將台灣人熟悉的水餃，結合韓國最具代表性的泡菜風味，內餡選用韓國進口泡菜，搭配高麗菜與豬肉，呈現鮮甜與辣感並存的層次口感。（圖片來源／路易莎提供）

甜點部分的慢熟芝麻脆脆黑布丁，以黑芝麻為風味核心，將濃厚芝麻香氣轉化為溫潤滑順的慢熟布丁，並搭配極黑色澤、蓬鬆酥脆的黑色椪糖，不僅呼應韓國文化，也喚起台灣人對古早味糖果的共同記憶，讓甜點成為一場跨文化的味覺連結。

黑色麵皮包裹水餃，還有芝麻黑布丁

選擇以黑色作為整體概念設定，象徵時間淬鍊後的深層風味與內斂質感，也代表對食材本質與職人精神的尊重。黑色不只是外型語彙，更成為串聯風味、文化與記憶的象徵，讓聯名餐點在低調中展現強烈存在感。

玖仰長期關注台灣人最貼近日常的飲食風景，從一杯茶到一份主食，始終相信真正動人的美味，來自熟悉卻能不斷被重新詮釋的經典滋味。品牌希望讓在地料理不只是承載懷舊記憶，而能在不同文化與時代的交會中，持續展現新的可能性，這樣的理念也與深耕中式料理體系、勇於創新的鄭智善主廚不謀而合。

玖仰表示，期望透過此次與鄭智善主廚的合作，讓台灣人熟悉的日常料理，在中式技藝與國際視角的轉譯下，被重新看見，也持續以料理為媒介，拓展台灣飲食文化走向更寬廣、多元的餐飲風景。

(原始連結)





更多信傳媒報導

民進黨送「耶誕禮物」超搶手 賴清德、蕭美琴親簽桌曆限量抽獎

Rti 央廣日語聽友璃寛「#先畫再去」的臺灣旅行實踐

永慶房屋最新民調 68%消費者支持第七波選擇性信用管制延續至2026年

