韓國「三色三味」正式登台進駐家樂福！李旼奎代表親臨高雄啟動開幕

2025年11月17日，韓國高人氣連鎖品牌「三色三味」（韓文：삼색삼미），今日於高雄家樂福鼎山店盛大舉辦開幕記者會暨剪綵儀式。韓國品牌代表李旼奎特別來台出席，與台灣總部潘字孺總經理共同剪綵開幕，見證韓式餐飲品牌正式進軍台灣家樂福通路的重要時刻！

韓國「三色三味」正式登台進駐家樂福！由左至右分別是：高雄烹飪公會王俊華 理事長、台灣總部 潘字孺 總經理、韓國 李旼奎 代表、高雄經發局 林廖嘉宏 副局長、商研院 黃俊皓 代表、工研院李偉宏 總監。（圖／三色三味提供）

三色三味以「六分鐘現煮釜飯」聞名，強調專利釜鍋技術與韓國直送食材，短短兩年於韓國展店近數十間，是韓國熱度韓式品牌。三色三味自2025年9月於高雄漢神巨蛋設立首店以來，即創下高翻桌率與高回訪率。此次進駐家樂福鼎山店，象徵品牌由百貨餐飲向零售通路拓展，佈局日常家庭與都會上班族市場，進入品牌在台成長的長遠規劃。

韓國代表李旼奎於致詞中表示：「대만 시장은 아시아에서 가장 잠재력이 큰 한식 무대 중 하나로, 백화점과 다양한 유통 채널을 통해 더 많은 소비자들이 일상 속에서 한국 전통 솥밥 문화를 경험할 수 있기를 바랍니다.」

（翻譯為：台灣市場是亞洲最具潛力的韓食舞台之一，希望透過百貨與多零售通路，讓更多消費者能在日常生活中體驗到來自韓國傳統釜飯文化。）



韓國代表 李旼奎 致詞，希望透過百貨與多零售通路，讓更多消費者能在日常生活中體驗到來自韓國傳統釜飯文化。（圖／三色三味提供）

台灣總部潘字孺總經理則指出，品牌在地化策略將以高雄為起點，未來三年內將佈局台灣各縣市並開設十家以上分店為前瞻規劃，並設立中央廚房以確保品質一致性與供應效率。潘字孺總經理進一步說明：「三色三味不僅是韓國品牌的延伸，更希望成為台灣消費者信任的餐飲新選擇，打造兼具效率、品質與文化深度的韓式優質品牌。」



三色三味特色餐點，品牌名稱象徵三種色彩與三種味覺的和諧平衡，意指「多層次的味覺融合」。（圖／三色三味提供）

今日開幕現場氣氛熱烈並品牌同步推出長期品牌活動，店內小菜無限量供應、指定鍋物則贈韓國原裝進口海苔且消費滿額還加贈哈密瓜霜淇淋乙支！



三色三味品牌名稱象徵三種色彩與三種味覺的和諧平衡，意指「多層次的味覺融合」。品牌以「釜飯＋豆腐煲」為雙主軸，搭配6分鐘現點現煮模式，展現韓式料理的新速度與新標準。

此次家樂福鼎山店的開幕，不僅為品牌在台灣市場的再突破，更象徵韓國飲食文化與台灣零售通路的跨界結合。三色三味預期將以穩健節奏推進市場佈局，持續深化「韓味現煮」品牌印象，為台灣餐飲市場注入新能量。

