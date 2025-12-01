韓國「亞洲氣候金融論壇」 王怡心分享台灣永續揭露成果

韓國環境部氣候大使 Kumasi Hang （右）與王怡心董事長（左）合照。（會研基金會提供）

王怡心董事長12月1日受邀在「亞洲氣候金融論壇（Asia Climate Finance Forum）」發表專題演講。（會研基金會提供）

「亞洲氣候金融論壇（Asia Climate Finance Forum）」座談會的主持人和與談人。（會研基金會提供）

ESG Times 執行長費聿德（左）和會研基金會董事長王怡心（右）共同参加「亞洲氣候金融論壇」。（會研基金會提供）

「亞洲氣候金融論壇（Asia Climate Finance Forum）」在韓國首爾舉行，討論議題聚焦氣候金融啟動的關鍵基礎：「高品質、具國際一致性的氣候揭露」。會計研究發展基金會（ARDF）董事長王怡心12月1日受邀發表專題演講，並與來自日本、香港、新加坡、南韓的學者專家參與座談會，共同討論亞洲氣候金融合作趨勢。

本次論壇由韓國國會ESG論壇、首爾大學環境能源法政策研究中心與氣候科技中心共同主辦。開幕由韓國環境部氣候大使 Kumasi Hang 致詞，她指出全球正面臨能源轉型、基礎建設升級與工業減碳的巨大成本，2030年前每年平均需6至8兆美元投資，而公共財政遠不足以承擔。她強調，若無可信賴的氣候資訊揭露，國際資金難以流向企業與國家，甚至可能因資訊缺漏或漂綠疑慮而喪失競爭力。

從論壇的研討內容顯示，目前新加坡、香港、日本、韓國與我國皆已積極導入永續揭露準則（ISSB -IFRS S1／S2）。與談者的共識，亞洲各國需把握機會，共同建立高品質氣候揭露架構，以吸引全球資金、支持工業低碳化。會議亦宣布將推動促成亞洲揭露網絡「Asia Disclosure Network」，以促進跨國合作、提升氣候揭露制度互通性。

王怡心於論壇作專題演講，分享我國永續揭露的重要進展，包括：（1）2026 年起全面採用 IFRS S1／S2、落實氣候風險揭露；（2）上市櫃公司逐步強化 Scope 1、2、3 碳盤查資訊品質；（3）金管會推動「綠色金融行動方案 3.0、ESG」 ；（4）證交所InfoHub 平台XBRL 數位申報系統，提升資訊可比較性、可驗性與查核效率。

王怡心指出，永續揭露不是負擔，而是企業轉型的助力，更是與國際資本市場溝通的語言。我國將持續推動資料品質提升與制度整合，引導企業在轉型金融中找到新競爭力。

IFRS ISSB 高級顧問 Paik Tae-Young 博士主持的座談會中，與會各國代表分析各自的永續相關制度發展與強項，包括日本的產業轉型治理、新加坡的金融監理制度、香港的永續揭露規範，以及我國在永續揭露、資訊透明度與 XBRL 數位申報上的領先。

王怡心表示，亞洲國家每個國家各有強項，大家並不是彼此競爭，而是協同合作的好夥伴。只要透過跨國能力建構與資訊平台合作，亞洲就能更快建立高品質的氣候揭露，進而打開區域氣候金融的大門。本次論壇，ESG Times執行長費聿德也應邀參加研討交流活動。

