韓國「具荷拉法」今起生效！無良父母「棄養子女」不得繼承遺產

南韓已逝女星具荷拉。翻攝自IG



南韓已故女星具荷拉在2019年逝世，備受關注的「具荷拉法」於2024年獲南韓國會通過，今（1/1）起正式生效，核心內容主要在於限制未履行撫養與扶養義務的父母，在特定情況下不得繼承子女遺產，子女或其他繼承人可依法向家庭法院聲請「繼承權喪失」。

南韓憲法法庭於2024年4月25日指出，當時的現行制度對於曾對被繼承人施暴或嚴重失職的直系親屬，仍一律保障其繼承權，已違反憲法所保障的正義與比例原則。於是，南韓國會在該年度9月完成《民法》修正草案，新增「繼承權喪失宣告制度」，明定適用於憲法法院裁定後開始發生的繼承案件。

廣告 廣告

根據修法內容，若父母被認定嚴重違反扶養、養育義務，包括長期棄養、施以虐待或其他重大不當行為，相關當事人可向法院提出繼承權喪失請求。家庭法院在審理時，將綜合考量違反義務的經過與程度、被繼承人與繼承人間的關係、遺產規模及形成過程等因素，決定是否准許該請求。

此案源於已故女星具荷拉的生母從她年幼時便離家出走，長期未盡撫養之責，卻在女兒於2019年辭世後，跳出來主張自己依法具有遺產繼承權，引發社會譁然。具荷拉的哥哥具浩仁為此到處奔走、倡議修法，促成南韓社會正視「僅因血緣關係即可繼承」的制度缺陷，國會最終以284票贊成、0票反對、2票棄權的結果通過修正案。

據韓媒報導，除繼承制度改革外，南韓政府也同步推動多項配套措施，自2026年1月起，將新設「犯罪被害人緊急生活穩定補助金」，針對因犯罪受害、需5週以上治療 而陷入生計危機者，提供一次性補助，金額以都市日薪勞工月平均工資34.2萬韓元為基準，協助填補無法工作期間的生活缺口。

此外，自2026年2月1日起，南韓將實施「禁止扣押生計費帳戶」制度，民眾可於金融機構開設 每人限一個 的生計帳戶，在每月最高250萬韓元的限額內使用，免於遭強制扣押。同時，薪資債權中受保護的生計費上限，也將自現行185萬韓元調升至250萬韓元。

更多太報報導

震撼！女神死會了 長澤雅美元旦宣布結婚「甜嫁大5歲電影導演」

莊家班麻油雞慘遭加不明粉末 10分店毀湯頭！跨年逮3嫌

圖輯／2026新年快樂！台北101煙火「絕美360秒」 5大展演點亮未來