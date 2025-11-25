韓國「國民爺爺」李順載逝世！享耆壽91歲 去年剛奪演技大賞成最年長得主

（記者石耀宇／綜合報導）南韓「國民爺爺」李順載於當地時間25日凌晨辭世，享耆壽91歲。家屬稍早向《韓聯社》證實死訊，南韓演藝圈失去一位跨越三個世代的傳奇長青樹。李順載本月16日才剛過完生日，近年雖多次傳出身體狀況不佳的消息，但友人都曾對外澄清他仍保持工作與健康管理，未料九天後竟傳出噩耗，令粉絲與業界深感震驚。

圖／李順載去年獲得KBS演技大賞，也成為該獎史上最年長獲獎者。（翻攝 Youtube／@KBS Drama）

根據多家外電報導，李順載雖年事已高，仍是南韓最高齡現役演員，直到今年仍持續參與舞台劇、電視劇演出排練，被視為韓國戲劇界最重要的象徵之一。他以極高自律著稱，即使高齡仍堅持讀劇本、做體能維持，身邊人形容他「真正做到把表演奉獻一生」。

李順載1934年出生於咸鏡北道會寧，4歲時跟隨祖父母移居首爾。學生時代為了幫家裡分擔，曾在南大門市場擺攤，高中時歷經韓戰動盪，也在早期生活經驗中培養堅韌性格。考入首爾大學哲學系後，因為一次觀看由勞倫斯·奧利佛所主演的《哈姆雷特》，深受觸動，立志走上演員之路。

1956年，他以電視劇《我要成人》正式踏入演藝圈；1965年成為 TBC 電視台第一期專屬演員，從此與韓國電視史共同成長。長達近70年演藝生涯中，他累積超過140部電視劇、電影與無數舞台劇，是國民級長者形象的代表人物。他在《愛情是什麼》、《澡堂老闆家的男人們》等作品中的父親、爺爺形象深入人心，曾被南韓媒體形容為「家家戶戶都認得的國民爺爺」。

外電指出，李順載最令人敬重的，不只是高產量，而是他對表演的堅持——即使已近90歲，他仍在鏡頭前保持穩健節奏，態度認真到讓工作人員佩服。而他幽默又慈祥的形象，也讓許多後輩演員稱他為「永遠的榜樣」。去年更獲得了2024 KBS Drama Awards大賞，也成為該獎史上最年長獲獎者。

除了演員身分，他在1992年曾代表民主自由黨參選並當選國會議員，在第十四屆國會任職。卸任後，他選擇返回最熱愛的演藝領域，並多次擔任韓國放送演技者協會會長，被視為業界的精神領袖。

李順載近年雖偶有健康傳聞，但因長期養生、作息規律，外界始終相信他仍能維持工作步調，因此這次突然離世消息令粉絲錯愕。未來喪禮將由家屬低調進行，相關細節尚待公布。

