韓國「外交負擔」！工程師參與台灣潛艦國造挨告洩密 承包商執行長判刑

韓承包商協助台灣製造潛艇，被指控洩密，法院判處有罪。翻攝自粉專IDF經國號



南韓檢方日前以參與台灣發展潛艦計畫違反貿易法為由，起訴技高策略公司（SI Innotec）等至少3間南韓國防承包商，南韓法院審理後，近日以洩露魚雷發射系統設計文件罪，判處2間承包商執行長、員工有罪，並聲稱該起事件可能造成南韓外交上的重大負擔。台船發言人昨日（12/17）晚間表示，尚不清楚此事，不予置評。

據《路透社》報導，涉案承包商受雇於台灣的潛艦自造計畫，原本負責打造魚雷發射管與儲存設施，不料被南韓政府指控洩露機密技術給台灣。昌原地方法院馬山分院16日審理後，判處一間承包商執行長2年半徒刑、另間承包商2名員工各1年半徒刑。

判決書指出，外洩的技術原屬於韓國防衛事業廳（DAPA）禁止未經許可出口的戰略技術，出口對象還是和東亞鄰國關係緊張的台灣，可能會對南韓安全構成嚴重威脅，甚至成為南韓外交上的重大負擔。

判決書並未公開涉案人員及公司詳細資訊，僅列出律師姓名，不過被告律師拒絕對此事發表任何評論。判決書也記載，被告否認有不當行為，並堅稱和台灣分享的資訊，並未涉及需要出口許可的商業機密或機敏科技。

另據《中央社》報導，路透社曾就此案詢問我國國防部，國防部將問題轉交台船，不過台船發言人僅表示尚不清楚此事，因此不予置評。事件後續是否涉及更廣泛的國際影響，仍然有待觀察。

