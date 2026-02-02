韓國「大學畢業生起薪」遠超台灣41％！3產業更贏逾100％

國際中心／倪譽瑋報導

韓國研究機構指出，台灣新鮮人起薪，平均數值遠遠落後韓國。（示意圖／資料照）

先前台灣主計處公布，2025年台灣人均GDP以3萬9477美元超越韓國；韓國經營者總協會（Korea Enterprises Federation，KEF）2026年2月1日的報告指出，韓國大學畢業生平均起薪（年薪、不包括特殊福利）為4萬2160美元、台灣為2萬9877美元，韓國超越台灣41.1%；而在營建業、水務、科學產業上，兩者差距更超過100％。

大學畢業新鮮人起薪 韓國平均贏日本

廣告 廣告

綜合《亞洲經濟》等韓媒報導，KEF公布韓國、日本、台灣等國的「大學畢業新進員工年度起薪報告」，採用2024年薪資數據，以韓國的數據為基準，並用購買力平價（PPP）匯率換算採買同樣物品的成本，藉此評估薪資水準。不過，各國統計範圍未必相同，以韓國視角出發，可能有所落差。

先對比日本，韓國大學畢業生平均起薪（年薪）為4萬6111美元，日本為3萬7047美元，前者比後者高出24.5％。在大企業方面，韓國（企業規模500人以上）平均起薪達5萬5161美元，日本（企業規模1000人以上）僅3萬9039美元，差距高達41.3％。在可供比較的10種產業（如金融保險、科技業）中，韓國只在「食品服務業」起薪低於日本。

新鮮人平均薪水 台灣「多個產業輸韓國」

至於台灣，韓國各規模企業的大學畢業起薪皆高於台灣，韓國大學畢業生的平均起薪（同樣為年薪、不包括特殊福利）為4萬2160美元、台灣為2萬9877美元，前者比後者高出41.1%。聚焦到中小企業，韓國（企業規模5至99人）比台灣（企業規模1至199人）高出44.9％、中小企業以外，韓國也高出台灣37.0％。

在可供比較的17個產業中，韓國大學畢業新進員工的起薪「全數高於台灣」。報導特別點名「營建業」，韓國起薪高出台灣161％；還有「自來水、汙水、廢棄物處理」高出157.3％；「專業、科學與技術產業」高出155.3％。

台灣韓國GDP未體現在大學生起薪上？學者這樣看

對於結果，KEF經濟研究部部長河相宇（音譯）指出，在韓國，大學畢業生的高起薪、高度重視資歷的工資制度，會鞏固大型企業的高薪結構，配合工會每年要求統一加薪，當地起薪大多居高不下。

另據《中時新聞網》報導，台灣的中央大學經濟系教授吳大任則指出，雖然2025年台灣的出口、GDP都提高，但有7成出口集中在就業人口不到100萬的「電子與資通訊產品」；而就業人口200萬的傳統產業、700萬的服務業則表現稍差「產業分配不均」是癥結點。

更多三立新聞網報導

淡出演藝圈多年後病逝 袁惟仁「來台見這位大咖」成最後貼文

曾月領65萬！70歲高管退休後1習慣沒改 慘淪代駕「打工過活」

威力彩飆8.7億！工程師曝「這買法」中獎率衝78.7％

飯店一晚近萬元「2用品也不給」 一票痛批：國旅走火入魔

