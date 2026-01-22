韓國「愛豆優格冰」Yoajung登台！首店插旗台北小巨蛋，崔然竣、太妍配方公開

Yoajung在韓國長期被視為年輕世代的日常甜點選項，同時也是多組一線韓團、舞者與演出工作者私下的口袋名單。由於產品特性清爽、甜度相對節制，在需要進行身材管理的藝人圈累積高口碑，也經常出現在逆應援與藝人直播畫面中，因此被粉絲暱稱為「愛豆優格冰」，這次登台也讓台灣冰控能同步體驗這股源自韓國的輕盈甜品風潮。

亮點1｜以優格為核心的客製化優格冰體驗

Yoajung的主力產品為招牌優格冰以純淨優格製成，口感介於雪酪與冰淇淋之間，質地細緻、酸香清爽。品牌強調高度自由的客製化搭配方式，消費者可依個人喜好選擇新鮮水果、蜂巢蜜、穀物脆片等配料，組合出專屬於自己的「My Yoajung」。整體風味設計著重自然優格香氣，甜味表現克制，適合作為餐後甜點，也成為看完演唱會或活動散場後，想吃點甜卻不想負擔過重的選擇。

亮點2｜必吃招牌與療癒系口味推薦

在眾多搭配中，「Yoajung Signature 蜂巢蜜 x 穀物優格冰」被視為品牌代表作，綿密的優格冰搭配天然蜂巢蜜與穀物脆片，口感清爽、層次分明，風味平衡度高，在韓國長期維持高點單率。此款組合也將作為台灣首店的常設販售品項。另一款「烤蕉糖 Yoajung」則以炙烤焦糖香蕉為主角，焦糖化香氣與優格冰的酸香相互平衡，入口香甜卻不厚重，帶有微微脆感，適合偏好甜味層次、想在日常中獲得小小療癒感的冰控。所有優格冰品項皆為店內每日新鮮供應，口味以自然優格風味為主調，年齡層接受度高。

亮點3｜台灣限定飲品

除了優格冰以外，Yoajung台灣首店也同步推出依照在地口味調整的飲品系列，其中主推的「草莓優冰飲」將優格冰與草莓牛奶結合，口感滑順、甜度溫和，呼應近年消費者對輕甜飲品的偏好，也讓優格冰有更多元的享用方式。

亮點4｜開幕活動與品牌角色周邊

Yoajung的品牌角色「Yoa」以溫柔、陪伴感為形象設定，在韓國已累積穩定的視覺辨識度。為慶祝台灣首店開幕，品牌同步推出期間限定活動，凡來店消費即贈Yoa角色扇一支，單筆消費滿指定金額可獲得限量壓克力鑰匙圈，數量有限，贈完為止。

偶像同款菜單

Threads上網友們早已整理出多款愛豆同款Yoajung清單，讓你在台灣也能吃到 100%複製的韓星口味。

TXT崔然竣同款

配料為巧克力醬+葡萄柚+蜂巢蜜。整體口感酸甜交錯、濃淡有致，每一口都帶有巧克力的醇厚與果香清爽，適合喜歡巧克力帶點果香的甜點控。

TXT崔秀彬同款

配料為蜂巢蜜+芒果+草莓。蜂巢蜜的濃郁甜香搭配芒果的柔嫩果香與草莓的微酸，口感層次豐富，甜而不膩。

BOYNEXTDOOR金雲鶴同款

配料為低糖冰淇淋+薄荷POP POP+巧克力POP POP+Oreo巧克力餅乾+巧克力甜甜圈。多層次巧克力風味，同時帶來口感的豐富層次，像在享受一場巧克力派對。

少女時代太妍同款

配料為蜂巢蜜+巧克力granola￼+巧克力POP POP+家樂氏香巢圈+藍莓。蜂巢蜜、巧克力granola、巧克力POP POP與家樂氏香巢圈的香脆，與藍莓的酸甜點綴，使口感同時擁有酥脆、果香與微甜的平衡感。

門市資訊

Yoajung 優格冰 台北小巨蛋店

地址：台北市松山區南京東路四段2號一樓（台北小巨蛋19、20號櫃）

營業時間：11:00–21:00

