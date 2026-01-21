韓國「軍人暖暖包」熱到會燙？ 網友：保暖很有感

台北市 / 綜合報導

冷颼颼的冬天，不少人都會準備暖暖包，究竟要怎麼貼才會暖，網路上有不少教學，醫師則建議，若想全身暖可以放在腹腔的位置，但別和皮膚直接接觸避免燙傷。而近期社群上來自韓國的「軍人暖暖包」受到討論，不少人覺得比台灣市面上常見款式還要暖，即便出國面對零下的溫度，保暖也很有感。

冬天即便穿著厚外套，依舊感覺雙手冷冰冰，讓人只想一直放在口袋裡，這時不少人會出動「暖暖包」，近期社群上，來自韓國的「軍人暖暖包」超級夯。

網友分享到韓國旅遊，保暖很有感熱到會燙，這款軍人暖暖包，標榜最高溫能達到70度，比台灣市面上常見的暖暖包高出五度，而平均溫度也勝出，拿在手中大小明顯有差距，重量相差將近三倍，在手中搓呀搓手握式暖暖包，想保暖得隨時拿在手中，黏貼款式貼腹部貼腳底好方便。

如果想解放雙手還有類似手套的款式，暖手的同時也能繼續打字滑手機，究竟暖暖包要怎麼貼，才能有效讓身體暖起來，網路上各式撇步還不少，有人分享若是手冷可以貼手肘，腳冷貼在腳踝反摺襪子來固定，若是想要全身暖，則可以貼在膝蓋後側上方的位置。

心臟內科醫師林謂文說：「血液的循環的方向是從心臟出來流到末梢，那如果你貼在比較近端的位置，會不會有整隻腳暖的效果，或者是貼在手肘近端的地方會有暖的效果，當然也有可能，如果你是全身冷的話，如果你只是說上半身比較冷的話，基本上可以考慮還是貼在所謂腹腔的地方。」

而醫師也提醒貼暖暖包得留意，別直接接觸皮膚避免燙傷，畢竟有的暖暖包暖到連卡片都變形，一不注意可能讓皮膚也受傷。

