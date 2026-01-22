韓國「kitchen205」草莓蛋糕快閃晶華！單月銷售破萬顆、不止經典草莓園蛋糕，這次再加2款新品

冬天又是草莓的季節！台北晶華酒店去年首次快閃即造成排隊與搶購熱潮的韓國人氣甜點品牌「KITCHEN205」回來了！ 其中，招牌的「經典草莓園蛋糕」曾在首爾本店開幕當日創下每30秒售出一顆的驚人紀錄，去年來台快閃1個月也創下銷售萬顆的傲人成績，打破晶華酒店開幕以來的單月蛋糕銷量。 即日起至2月22日快閃回歸，除了「經典草莓園蛋糕」，再加「巧克力草莓蛋糕」與「冬日草莓帕妃」2款新品。

每到冬天，最讓人期待的就是鮮甜可口的草莓季。今年晶華草莓季的亮點是韓國「裸感草莓蛋糕」再度來台！一顆顆色澤鮮豔的新鮮草莓，搭配清爽的鮮奶油與濕潤的海綿蛋糕體，無論是在風味層次或視覺呈現上都令人驚豔。

2款新品：巧克力草莓園蛋糕、冬日草莓帕妃

二度來台快閃的KITCHEN205，除帶來鎮店之寶「經典草莓園蛋糕」外，台北晶華酒店更全新推出以巧克力海綿蛋糕為基底，夾層鋪滿新鮮草莓與柔滑鮮奶油的「巧克力草莓園蛋糕」。

蛋糕頂層覆以細緻巧克力鏡面並綴上整顆草莓，切面層次清晰分明，草莓的清新酸甜與巧克力的深沉香氣達到優雅平衡，風味更顯成熟濃郁，提供偏好大人系甜點的消費者截然不同的選擇。

晶華_KITCHEN205全新推出「巧克力草莓蛋糕」，以巧克力蛋糕體結合鮮草莓與奶油，風味更為成熟濃郁。 (1)

▲KITCHEN205全新推出「巧克力草莓蛋糕」，以巧克力蛋糕體結合鮮草莓與奶油，風味更為成熟濃郁，6吋1,980元。

另一款首度登台的「冬日草莓帕妃」則以透明三角杯層層堆疊新鮮草莓、鮮奶油、海綿蛋糕、全穀燕麥與優格，頂層鋪滿整顆草莓並輕灑糖粉，完整展現KITCHEN205強調的「草莓主角感」。

整體風味清爽不膩、視覺張力十足，外帶限定推出的「冬日草莓帕妃（2入組）」，每組售價880元，內用是由單入草莓帕妃杯搭配飲品組成「冬日草莓帕妃午茶組」，每組售價780元。

晶華_「冬日草莓帕妃」以杯裝呈現莓果層次與視覺結構，杯裝形式便於攜帶與分享，適合節慶聚會或送禮。

▲「冬日草莓帕妃」以杯裝呈現莓果層次與視覺結構，杯裝形式便於攜帶與分享，適合節慶聚會或送禮。

晶華主廚也推草莓甜點 選擇更多

台北晶華酒店甜點行政主廚羅倫（Delcourt Laurent）也操刀設計多款草莓甜點，其中「草莓布雷斯特泡芙 Strawberry Paris Brest」是以新鮮草莓搭配蜜漬草莓與開心果慕斯琳奶油，帶出多層風味與香氣。

「草莓聖安娜泡芙 Strawberry St. Honoré」是以焦糖酥皮與焦糖泡芙堆疊香草香緹、草莓醬與鮮草莓，展現正宗法式經典。「法式經典草莓慕斯蛋糕 Fraisier」結合手指餅乾海綿、香草慕斯林與整顆草莓，造型吸睛亮眼、口感輕盈滑順。

晶華_「草莓聖安娜泡芙」以焦糖泡芙、焦糖酥皮與香草香緹組成法式經典，呈現優雅莓果風味。

▲「草莓聖安娜泡芙」以焦糖泡芙、焦糖酥皮與香草香緹組成法式經典，呈現優雅莓果風味。

晶華_「法式經典草莓慕斯蛋糕」以手指餅乾海綿與香草慕斯林堆疊整顆草莓，口感輕盈而富視覺張力

▲「法式經典草莓慕斯蛋糕」以手指餅乾海綿與香草慕斯林堆疊整顆草莓，口感輕盈而富視覺張力。

另有適合分享的「草莓塔」、口感香酥的「草莓千層酥」與充滿過年意象的「草莓元寶」等品項，提供更多選擇，每款380元起。





