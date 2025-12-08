韓國12萬台監視器被入侵！民眾裸體、分娩全曝光 爆駭客暗賣中國

（記者張芸瑄／綜合報導）南韓近年普遍使用網路監控攝影機（IP Cam）記錄家庭狀況、店舖營運或醫療空間，但警方近期揭露一起大規模資安漏洞事件——共有4名駭客在一年內成功侵入12萬台攝影機，並將截取的私密影像剪輯成數百部性剝削影片，販售到海外非法平台。遭外流畫面涵蓋一般住家、服飾店、投幣式KTV、皮拉提斯教室，甚至婦產科分娩室，震撼南韓社會。

警方表示，本案之所以能大規模得手，主因許多低價監視器未設置足夠安全機制，初始密碼簡單、無登入限制，使犯罪者可利用暴力破解輕易入侵。

根據《韓民族新聞》、《京鄉新聞》調查，去年9月中國一處非法色情網站突然出現約800支「監視器偷拍影片」，其中近500支被歸類為南韓受害者。影片內容遍及住所、商家休息室及醫療場域，顯示市售IP Cam安全漏洞已成為隱私危機。

示意圖／南韓近年普遍使用網路監控攝影機（IP Cam）記錄家庭狀況、店舖營運或醫療空間，但警方近期揭露一起大規模資安漏洞事件。（擷取自 免費圖庫freepik）

南韓警方鎖定4名犯嫌後發現，他們並非同一組織，而是各自以相同手法攻陷大量設備。其中無業男子A某一人就侵入6萬3000台攝影機、製作545部性剝削影片，以虛擬貨幣換取約3500萬韓元；上班族B某也駭入7萬多台、販售648部影片，獲利約1800萬韓元。警方指出，過去一年在該海外網站上流出的非法影像，有六成來自這兩名嫌犯。

其餘兩名犯嫌則分別侵入1萬5000多台與136台設備。因情節較輕，D某仍以不拘留身分接受調查，但另三人均已羈押。警方同時追查3名購買或觀看該批影像的南韓人，依非法持有性剝削物品罪嫌辦理。

調查顯示，許多家庭監視器沿用預設密碼如「1234」、「admin」、「root」，甚至部分海外直購的廉價攝影機連密碼都不需輸入即可連線，形同任意門。加上大多數設備未限制錯誤登入次數，使駭客得以持續嘗試破解。

面對外界質疑，南韓政府坦言市面上約八成網路攝影機為中國製廉價產品，安全性普遍不足。科學技術資訊通信部與個資保護委員會宣布啟動「IP Camera安全強化後續對策」，要求未來醫療院所、泳池、產後護理中心等高敏感場所，必須使用通過安全驗證的設備。

政府並研擬修改法規，強制新產品在設計階段加入複雜密碼、登入鎖定等資安設定；已上市產品也需與製造商協調更新方式，提升防護能力。受害者將獲得法律、醫療與諮商支援，非法外流影像也將進行下架與清除。

警方呼籲民眾設定至少8碼、包含數字與符號的強密碼，並定期更新韌體，避免設備成為下一個遭駭目標。

