韓國2比1逆轉捷克！黃仁範1傳1射成隊史第3人 世界盃首戰告捷

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

韓國隊黃仁範今天貢獻1傳1射。圖／東方IC

2026美加墨世界盃A組小組賽今（12）日登場，韓國首戰面對捷克，一度因對手的「手榴彈」戰術失守，不過下半場靠著黃仁範1傳1射的全能表現，以及替補的吳賢揆攻進致勝球，最終以2比1完成逆轉，搶下本屆世界盃首勝。黃仁範更成為隊史第3位，在世界盃單場同時完成進球與助攻的球員。

2026美加墨世界盃A組小組賽，韓國今（12）日在首戰對上捷克。韓國此役排出3-4-3陣型，由隊長孫興慜領軍；捷克則以3-4-2-1陣型應戰，由Patrik Schick擔任單箭頭。

廣告 廣告

韓國上半場掌握較多攻勢，第12分鐘李剛仁送出精準長傳，李在城做球給孫興慜，可惜近距離射門遭捷克後衛Robin Hranac擋出。第14分鐘李剛仁禁區外遠射，守門員Matej Kovar精彩撲救。

第35分鐘與37分鐘，孫興慜接連完成遠射與禁區射門，可惜都未能命中目標。傷停補時階段，孫興慜與李在城完成精彩配合，孫興慜卻在門前推射瞬間滑倒，錯失上半場最佳得分機會，雙方帶著0比0比分進入中場休息。

下半場開踢後，韓國持續施壓。第49分鐘黃仁範與李剛仁撞牆配合後殺入禁區射門，遭Kovar撲出，李在城補射也被擋下。第55分鐘孫興慜獲得單刀機會，但仍無法突破Kovar把關的大門。

韓國久攻不下，第59分鐘反遭捷克率先破門。捷克利用界外發球「手榴彈」戰術，Vladimír Coufal精準將球擲入禁區，中後衛Ladislav Krejčí高高躍起頭槌破網。捷克本場首次射正就轉化為進球，取得1比0領先。

落後後的韓國迅速做出調整，第62分鐘換上黃喜燦加強進攻。第67分鐘，李剛仁在中場接獲李基赫傳球後，立即送出穿透防線的直塞球，黃仁範前插接應後冷靜晃過出擊的Kovar及滑鏟封堵的Robin Hranac，最後以巧妙挑射破門，幫助韓國將比分扳成1比1。

捷克在第78分鐘一度靠著定位球再次取得領先，Michal Sadílek開出自由球後，Tomas Soucek頭槌破網，但經邊裁判定越位在先，進球無效，比分維持平手。

逃過一劫的韓國隨即把握機會完成逆轉。第69分鐘替補登場換下孫興慜的吳賢揆，在上場僅11分鐘後便成為英雄。第80分鐘，白昇浩送出過頂長傳，黃仁範沿右路前插後橫傳門前，吳賢揆第一時間推射破門，幫助韓國從0比1落後連追兩球，以2比1反超捷克。

比賽進入傷停補時階段，捷克差點扳平比分。第94分鐘，Adam Hložek帶球殺入禁區後橫傳，Mojmír Chytil第一時間再將球做回中路，無人盯防的Michal Sadílek在十二碼附近獲得絕佳射門機會。不過韓國門將金承奎展現世界級反應，迅速橫移封堵對手射門，完成關鍵撲救，力保不失。終場韓國就以2比1逆轉捷克，收下本屆世界盃首勝，獲得3分積分。

黃仁範此役成為韓國逆轉捷克的最大功臣，不僅在第67分鐘接獲李剛仁妙傳後冷靜挑射破門追平比分，還在第80分鐘助攻替補上陣的吳賢揆完成致勝進球。

根據統計，黃仁範也成為韓國隊史第3位在世界盃單場同時完成進球與助攻的球員，前兩位分別是1986年世界盃對義大利的崔淳鎬，以及1994年世界盃對西班牙的洪明甫，而現任韓國隊總教練洪明甫正是當年締造此紀錄的球員之一。



回到原文

更多鏡報報導

世界盃最美觀眾席！Karina、Winter現身 網友一早全暴動

紅牌比進球還多！墨西哥與南非開幕戰3人遭驅逐 寫世界盃歷史

差點命喪球場！墨西哥老將世界盃開幕戰頭槌破門 背後故事有洋蔥

傅子純牙痛竟是血癌！沈玉琳曝「奪命前兆」：再拖3天就沒了