韓國5個小眾美妝＋爆紅商品盤點：ENTROPY、PERWARE、Tiny Wonder 必收推薦

【文／Beauty美人圈．Janine】



2026年韓國小眾美妝持續崛起！從設計系彩妝到少女感吊飾唇彩都兼具創意與實用性，成為韓女與美妝控新寵，無論是能掛在包包的扣環唇膏、文具造型腮紅，還是霧光系唇頰掛飾，這篇整理ENTROPY、nauet、VARELI、PERWARE、Tiny Wonder等10款2026不能錯過的韓國人氣小眾品牌，一次掌握韓國最新流行彩妝。



2026韓國小眾美妝推薦1：ENTROPY

一句話解析：辨識度超高！韓國設計系彩妝品牌

ENTROPY是相當有設計感的韓國小眾彩妝品牌，一開始就以辨識度超高的金屬扣環唇膏爆紅，冷調金屬外殼＋可掛包包、腰間的掛飾設計，將唇彩與吊飾結合真的又美又實用！近期再度推出話題超高的新品「滑蓋腮紅」，延續品牌的極簡時髦風格，復古滑蓋開合＋小巧掛鉤設計，外型復古又有現代感，柔霧腮紅輕透又百搭，是韓國小眾美妝的高討論度單品！

廣告 廣告

ENTROPY是相當有設計感的韓國小眾彩妝品牌 圖片來源：IG@entropymakeup

2026韓國小眾美妝推薦2：nauet

一句話解析：把文具變美妝！韓妞最愛「職場系彩妝」

今年8月正式創立的 nauet主打「on-the-go beauty」，最特別的就是把文具元素融入彩妝設計，讓美妝變成日常物件的一部分！最紅的就是「文件夾腮紅」，以銀色夾子造型完整還原文具外觀，掀開後是細緻腮紅＋鏡面，補妝超方便，另外還有「姓名牌口紅」，外型真的就是姓名牌、還能掛在識別證上，質地潤而不顯唇紋，既實用又是造型的一部分，將實用度與美學結合、是職場OL間人氣超高的話題品牌。

今年8月正式創立的_nauet主打「on-the-go_beauty」，最特別的就是把文具元素融入彩妝設計_圖片來源：IG@nauet.official

2026韓國小眾美妝推薦3：VARELI

一句話解析：心型唇釉結合手機支架，可愛爆擊！

VARELI也是近期話題出圈的韓國小眾美妝品牌，以可愛又創新的美妝設計爆紅！像是這款心型唇釉就是甜美心型外殼＋磁吸手機支架設計，還包含磁吸功能，可當作手機支架，簡直讓人一見鐘情！另外還有可以當作掛飾的愛心護手霜，外殼可以DIY貼鑽或貼紙，打造個人風格，有點Y2K個性感的設計一推出就擁有高人氣，尤其在年輕女生中話題超高。

VARELI也是近期話題出圈的韓國小眾美妝品牌 圖片來源：IG@vareli_kr

2026韓國小眾美妝推薦4：PERWARE

一句話解析：代表「實用美學主義」的品牌

今年9月才創立的美妝品牌PERWARE，以「展現真我」為理念，是一間極具創意的小眾美妝品牌，把飾品、手機支架和彩妝合一，一方面是實用化妝品、另一方便也是時尚配件，像是這款將手機支架結合唇霜的單品，直接做成可貼手機殼的滑蓋設計，同時鏡面的外型也很方便補妝，時尚感十足的美學也相當貼近當下功能性與美感兼具的訴求，在韓國一推出就受到關注。

今年9月才創立的美妝品牌PERWARE，以「展現真我」為理念 圖片來源：IG@perware.official

2026韓國小眾美妝推薦5：Tiny Wonder

一句話解析：IVE 張員瑛化妝師打造！女團氛圍感首選

Tiny Wonder由IVE張員瑛的御用化妝師創立！背後是K-pop化妝師，加上產品設計非常符合年輕偶像妝感，讓品牌一開始就在粉絲與美妝圈中引起注意。其中以小巧可愛、方便隨身的唇釉最具代表性，水光款透亮又帶微染唇效果，持久不易掉色，而霧面款更是乾唇也能駕馭，絲滑好推、一抹雙唇像自帶柔焦濾鏡，是韓妞心中的「女團必備唇釉」。

Tiny Wonder由IVE張員瑛的御用化妝師創立 圖片來源：IG@tinywonder_xoxo

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

《延伸閱讀》

2026韓國OLIVE YOUNG買什麼？8款熱賣氣墊推薦＋適合膚質一次看：ABOUT TONE、NAMING

2026韓國保養品推薦Top20：Olive Young 最新熱賣精華、面膜，必買清單一次看！