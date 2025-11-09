韓國7旬翁來台家族旅遊 溫泉會館房內猝死

韓國籍71歲老翁在北投獨自泡湯，被發現時已經倒在浴池內，沒有呼吸心跳。（圖／示意畫面）





一名韓國籍71歲老翁和家人到台灣旅遊，第二天入住北投一間溫泉會館，但昨天（8）晚上，老翁獨自一人在房內泡湯，家人外出回房間後，就發現他倒在浴池內，沒有呼吸心跳，警消獲報到場，確認明顯死亡。雖然老翁本身有慢性病，今天（9日）下午也相驗釐清死因。

救護車鳴笛，緊急來到北投溫泉一條街，因為有民眾泡湯出意外。一名韓國籍老翁和家人來台旅遊，入住北投某間溫泉會館，家人發現他的時候，他已經沒有呼吸心跳，趕緊報案。警消到場後，確認老翁已經明顯死亡，沒有送醫。

這名老翁高齡71歲，有慢性病史，這回和妻子女兒孫子，一家四口入住溫泉會館7樓的四人房，房內就有溫泉浴池，空間大。

當時晚上7點多，老翁獨自一人泡湯，他的家人短暫外出，回房間後，卻發現他倒在浴池內，已經來不及。隔天下午，家人低調現身殯儀館相驗。

醫師呂昀峰：「傳統來說，我們會認為這是促進血液循環，這個也沒錯，但是同時也會增加心臟負擔。所以如果突然之間，心臟可能本身狀況就不好，血管本來就沒有很通的話，有可能突然發生心肌梗塞。」

因此在溫泉池周遭都能看到注意事項，例如心臟病、高血壓等慢性疾病患者，得依照醫師指示入池。除此之外，如果只有一人，想泡獨立湯屋恐怕也不行，不是歧視單身，是因為業者會擔心客人在湯屋內發生暈倒、滑倒等意外，錯過救援時間。

儘管通常都會建議改泡大眾池比較安全，但對部分民眾來說，就是不想去大眾湯屋，各有各的立場。

