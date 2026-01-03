韓國7旬老司機肇事，電動計程車暴衝釀1死13傷！韓國「5.5萬名高齡運將」成不定時炸彈

首爾鐘路發生重大死亡車禍！一名70多歲計程車司機2日傍晚駕車失控衝進人行道，造成1名女子慘死、13人受傷。更驚人的是，肇事司機竟被驗出「嗎啡」陽性反應，究竟是感冒藥惹禍還是毒駕肇事，尚待警方釐清。目前韓國53%的計程車司機超過65歲，高齡司機與電動車暴衝的爭議也再次浮上檯面。

2026年1月2日傍晚，首爾正值下班尖峰時刻，位於首爾市中心的鐘閣站6號出口附近，一輛失控的電動計程車突然衝入人群。根據目擊者描述與警方初步調查，這輛計程車在不明原因下突然「急加速」。車輛先是像保齡球般撞上了正在等待過馬路的行人與交通號誌桿，巨大的衝擊力道連號誌桿都被撞歪。這部失控的車輛並未停下，而是猛力左轉，接連撞擊了另外兩輛正在停等紅燈的自小客車，最後才在巨大的撞擊聲中停了下來。

廣告 廣告

現場一片狼藉，碎裂的車燈玻璃散落一地，尖叫聲與求救聲此起彼落。在斑馬線上等待綠燈的無辜行人們首當其衝。一名40多歲的韓國籍女性在強大的撞擊力下當場失去意識。警消人員獲報後，迅速派遣53名救護人員與16輛消防車趕赴現場救援，並封鎖了周邊道路，導致當晚首爾市中心的交通一度陷入嚴重癱瘓。這起車禍也造成1人死亡、13人受傷的慘劇。

除了一名40多歲的韓國籍女性死亡，現場還有13人受傷，包括5名行人（其中1人為印度籍）、計程車上的3名印尼籍乘客，以及被波及車輛上的5名駕駛與乘客。除了死者之外，其餘傷者多為骨盆、膝蓋疼痛等傷勢，均無生命危險。

是「車輛暴衝」還是「藥物闖禍」？

肇事者是一位70多歲的老司機，事故發生後也被送往醫院接受緊急治療。首爾鍾路警察署在3日凌晨3時15分，以涉嫌違反《交通事故處理特例法》為由，緊急逮捕了這名駕駛。警方表示，在事故現場進行的初步調查中，並未發現肇事者有酒駕跡象，但在隨後進行的藥物簡易試劑檢測中，肇事駕駛對「嗎啡」（Morphine）呈現陽性反應。

肇事者在接受調查時堅稱，車輛是因「不明原因急加速」才導致失控，這也是近年來許多高齡駕駛事故中常見的辯詞——「車子自己衝出去」。然而，嗎啡陽性的結果，讓案情變得複雜。嗎啡是一種強效的醫療用麻醉鎮痛劑，屬於鴉片類藥物，它的副作用包括嗜睡、暈眩、反應遲鈍，甚至可能引發幻覺與焦慮。對於需要高度專注與瞬間反應的駕駛行為來說，嗎啡無疑是致命毒藥。

不過警方對於藥檢結果也保持謹慎，因為「部分處方感冒藥或止痛藥中含有嗎啡成分，可能導致簡易檢測出現偽陽性。」這意味著，肇事駕駛可能並非吸毒，而是服用了含有相關成分的感冒藥或處方籤。為了釐清真相，警方已採集肇事者的毛髮與尿液，委託國立科學搜查研究院進行毒物分析。

銀髮海嘯下的交通危機

這起事故再次無情地揭開了韓國社會——以及許多東亞高齡化社會——不願面對的傷疤：高齡駕駛的風險管理。隨著韓國社會急速高齡化，計程車駕駛的老化現象尤為嚴重。這不僅是經濟結構的問題，更是公共安全的隱憂。根據韓國交通安全公團的最新數據，首爾市登記在案的6萬9727名計程車司機中，竟然有53%的年齡在65歲以上。也就是說，在首爾街頭隨手招一輛計程車，有一半的機率是由老年人駕駛。

隨著年齡增長，人的視力、聽力以及神經反射速度都會自然衰退。這並非年齡歧視，而是生理現實。當一名70多歲的司機，駕駛著扭力強勁的電動車（EV），在反應時間變慢的情況下，一旦發生誤踩踏板或突發狀況，後果往往不堪設想。雖然肇事者聲稱是車輛暴衝，但在詳細鑑定報告出爐前，輿論很難不將焦點放在他的年齡與身體狀況上。

藥駕：比酒駕更隱蔽的殺手

除了年齡問題，這起案件更觸動了韓國社會對「藥駕」的敏感神經。韓國演藝圈與社會近年頻傳藥物濫用與藥駕事件，讓社會大眾對此深惡痛絕。韓國警方與國會的數據顯示，因藥物駕駛而被吊銷駕照的案件數呈現倍數成長，從2022年的80件激增至2024年的164件。包括知名資深諧星李敬揆，去年6月也曾因涉嫌在藥物影響下駕駛，於首爾江南區發生車禍，經紀公司解釋是服用了恐慌症藥物與感冒藥。

為了遏止這股歪風，韓國政府已修法加重刑責。從今年（2026年）4月起，服用感冒藥、睡眠誘導劑等可能引發暈眩的藥物後駕駛，將面臨更嚴厲的處罰，最高可處5年以下有期徒刑或2000萬韓元（約新台幣47萬元）以下罰金。這項修法顯示，韓國當局試圖用重典來矯正「吃點藥開車沒關係」的僥倖心態。

更多風傳媒報導

