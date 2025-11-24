韓國91歲「國民爺爺」謝幕 李順載辭世演到最後一年

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「國民演員」李順載(이순재)今(25)日爆出辭世消息，享耆壽91歲；所屬公司方面證實，李順載今日上午離世。

李順載於1934年出生於咸北會寧，4歲時隨祖父母搬到首爾，他畢業於首爾高中與首爾大學哲學系，1960年以KBS第一期演員出身，是韓國最高齡仍活躍的現役演員。

1970至80年代，李順載曾3度擔任韓國放送演技者協會會長，1992年更以民主自由黨候選人身分參加第14屆國會議員選舉，並於首爾中浪甲當選，之後擔任民自黨副發言人、韓日議員聯盟幹事等職務。

儘管李順載在電視劇與舞台劇皆活躍不斷，但他去年10月因健康問題，退出舞台劇《等待果陀》中段演出。

今年1月，李順載出席KBS演技大賞領取大獎，看似已稍有恢復；然而4月又因健康因素缺席韓國PD大賞，當時由所屬公司代表代為領獎，並透露他「因身體不適無法出席」。

直到8月，同為資深演員的朴根瀅在舞台劇座談會上提到李順載的近況，引發外界擔憂健康是否惡化。

李順載的舞台起點是1956年舞台劇《地平線彼端》。隔年演出電視劇《藍色地平線》，開始於螢幕上展露頭角，另外包括《等待果陀》、《醫道》、《順風婦產科》到《搞笑一家親》等，李順載跨越70年的演藝生涯，演了約140部電視劇作品，甚至有一個月出演多達30部作品的記錄。

李順載代表角色之一，是MBC《愛情是什麼》(1991–1992)的「大發爸」，該劇最高收視率達65%，角色深入人心，70多歲後，他以《搞笑一家親》展現反差喜劇演技，吸引大量年輕粉絲，更在綜藝《花漾爺爺》展現不服老的體力，讓他獲得「直進順載」等別稱。

即將邁入90歲時，李順載依然活躍於舞台劇《長壽商會》、《亨利爺爺與我》、《李爾王》中。尤其在《李爾王》中，長達 200分鐘的演出，他在23場公演中場場親自上陣，引發劇界的尊敬。

去年10月，李順載因健康停止活動前，仍參與舞台劇《等待果陀》與 KBS 2TV 電視劇《狗之聲》的演出，並以該劇成為KBS演技大賞史上最高齡的大賞得主。

韓媒報導，李順載無論是國民父親、歷史人物、可愛的爺爺、霸氣的王、甚至是搞笑角色，始終以最真摯的態度演戲。即使在生命最後一年，他仍站在舞台與攝影棚前，職人精神令人敬佩。

