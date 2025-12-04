韓國AAA盛典週末開演倒數！ ALLDAY PROJECT、MEOVV今抵高雄

韓國最具指標性的AAA頒獎典禮十週年慶典，12/6、12/7即將在高雄世運主場館舉辦，IU、張員瑛等韓國頂流明星，以及多組大咖藝人這兩天都會陸續抵達高雄。今（4）天下午已經有部分韓星陸續抵達，許多粉絲早早就在小港機場守候。

全員戴著墨鏡，親切跟粉絲打招呼，最強新人團ALLDAY PROJECT出現在小港機場，粉絲放聲尖叫。ALLDAY PROJECT是由南韓金牌製作人Teddy操刀男女混聲組合，出道不到半年已經累積不少人氣。緊接著抵達的MEOVV，五位女神統一黑色系穿搭，展現超強氣場。

為了週末舉辦在高雄的韓國AAA盛典，4號下午部分韓星已提前抵台，共分為兩班次，第一批包含秋泳愚、ALLDAY PROJECT、MEOVV、KISS OF LIFE、QWER等人，以及第二批AHOF、崔叡娜等等，小港機場入境通道宛如星光大道。不過這次小遺憾是AHOF的中國成員張帥博因個人行程因素來不了，公司深感抱歉。

MEOVV。圖／台視新聞

QWER。圖／台視新聞

小港機場外頭數十輛黑頭車停滿廣場，等著接韓星去飯店，畫面相當壯觀。韓國頒獎典禮AAA亞洲明星盛典十週年12/6、12/7在高雄世運主場館舉辦，到時有超過20組知名藝人登台，主持人也很有亮點，包括第一天的2PM李俊昊、ive張員瑛，第二天的i-dle台灣成員葉舒華，隨著韓星陸續抵台，粉絲早早在港都集合，為自家偶像應援

高雄／陳緗淇、鄧銘 責任編輯／施佳宜

