韓國AAA首登高雄 三立電視完整轉播

（中央社記者洪素津台北24日電）韓國娛樂盛事「AAA亞洲明星盛典」成立十週年，今年首度登台到高雄國家體育場舉行，三立電視取得台灣有線電視轉播權，屆時會完整播出盛典。

「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，不僅是AAA首度登台，也是首次選擇在台灣高雄舉行。AAA被認為是韓國首個結合音樂、戲劇及電影的跨界頒獎典禮，會分成12月6日頒獎典禮及7日「ACON音樂節」舉辦，主持陣容由IVE成員張員瑛與韓國男神李俊昊共同主持，其中張員瑛已連續多年擔任AAA主持人。

本次「AAA」頒獎典禮出席藝人有金曲歌王林俊傑、韓團RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER，還有以人氣戲劇「苦盡柑來遇見你」的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等超華麗卡司。

三立電視今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過30頻道完整播出盛典。12月6日頒獎典禮當天下午3時30分起，先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於下午5時30分播出完整頒獎典禮；12月7日下午6時播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視，與全亞洲同步感受年度盛事魅力。（編輯：李亨山）1141124