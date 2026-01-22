韓國AI基本法上路 新創界憂法遵負擔沉重

（中央社首爾22日綜合外電報導）韓國號稱全球首部全面性人工智慧（AI）監管法規今天上路，當局盼藉此加強對AI產業的信任與安全。然而，新創界對此表達擔憂，認為法令遵循負擔恐將阻礙競爭力與創新。

路透社報導，首爾當局盼透過「AI基本法」（AI Basic Act）將韓國定位為該領域的領導者。相較於歐洲聯盟（EU）的「AI法案」（AI Act），韓國的AI基本法生效時程明顯更早。

目前全球在AI監管方式上仍存分歧。美國傾向採取較輕微的監管措施，以免扼殺創新；中國則已推出部分規定，並提議成立全球協調機構。

韓國新法的關鍵特色之一，是要求企業必須確保在「高影響力」AI領域中具備「人類監督」。這類領域涵蓋核能安全、飲用水生產、交通運輸、醫療保健，以及信用評估、貸款審核等金融應用。

其他規範還包括：企業若推出涉及高影響力或生成式AI的產品與服務，必須事先告知用戶；若AI生成的內容與現實難以區分，則必須清楚標示。

韓國科學技術情報通信部（Ministry of Science and ICT）表示，該法律架構目的在推動AI普及，同時建立安全與信任的基礎。此法案歷經廣泛諮詢，當局在正式開罰前，將提供企業至少1年的寬限期。

違規罰款金額可能相當可觀。舉例而言，若未標示生成式AI內容，企業可能面臨最高3000萬韓元（約新台幣65萬元）的罰鍰。

韓國科技部部長裴慶勳在記者會上表示，該法將為韓國躋身「全球AI三強」的目標提供「關鍵性制度基礎」。裴慶勳曾任科技巨擘樂金集團（LG）的AI研究主管。

然而，韓國「新創聯盟」（Startup Alliance）共同負責人林正旭（Lim Jung-wook，譯音）指出，許多新創業者對於關鍵細節尚未釐清感到沮喪。他表示：「業界多少有些怨言，為什麼我們要搶頭香？」

新創聯盟資深研究員鄭珠妍（Jeong Joo-yeon，譯音）則認為，法規條文定義模糊，企業為規避監管風險，可能會採取最保守的做法，反而限制發展。

對此，科技部計畫在寬限期內為企業設立指導平台與專門支援中心。科技部發言人說：「此外，我們將持續研議如何減輕產業負擔。」並表示若國內外產業環境需要，當局將考慮延長寬限期。（編譯：劉淑琴）1150122