韓國APEC期間 傳川普直接向習近平籲請釋放黎智英

（中央社香港/華盛頓5日綜合外電報導）據3名知情人士及1名美國政府官員透露，美國總統川普上週在韓國與中國國家主席習近平會晤時，曾直接呼籲釋放被囚的香港媒體大亨黎智英。

路透社報導，1名消息人士指出，川普並未討論具體協議，但他廣泛表達了對77歲黎智英健康狀況及福祉的關切，黎智英因香港國安法案件歷經漫長審判。這名人士表示，川普談論此議題花費不到5分鐘時間。

美國政府官員指出：「川普總統確實提到黎智英案，正如他先前所說的那樣…川普總統與習主席在後來討論中都有發言。」

第3名消息人士說，川普提出此事，習近平則做出回應。由於會談性質敏感，這名人士要求匿名。他透露，川普認為釋放黎智英有助改善美中關係，也有利於中國的國際形象。

川普此舉正值黎智英等待審判結果之際。這場審判普遍被視為中國在2019年香港大規模民主示威後，藉由國安法打壓這個亞洲金融中心言論與新聞自由的象徵性案件。

黎智英是已停刊「蘋果日報」的創辦人，他被控2項串謀勾結外國勢力罪與1項串謀發布煽動刊物罪，並否認所有指控。

會談前川普曾表示，他計劃提起黎智英案，但會後美中聲明中均未提及此事。白宮對此拒絕置評，也未確認川普是否在會談中提出黎智英議題。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇指出，他不清楚會談中關於黎智英的具體細節，但強調黎智英「嚴重破壞香港繁榮與穩定」。

他說：「任何企圖干預香港司法進程或破壞法治的行為都不會得逞。」

黎智英是英國公民，但他的案件成為美中關係的摩擦點之一。川普在去年競選總統期間曾表示，他「百分之百」會讓黎智英獲釋。

黎智英家人及人權團體表示，黎智英已被單獨囚禁超過1700天，目前被關押在高度戒備的赤柱監獄，等待8月底結束的審判結果與宣判。他的律師在法庭上透露，黎智英出現心悸症狀，需使用心律監測器並服用藥物。（編譯：徐睿承）1141106