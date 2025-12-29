韓國Coupang 斥資370億補償個資外洩！3,370 萬用戶將獲代金券

火報記者 陳銳／報導

韓國電商巨頭 Coupang 近日公布一項補償計畫，宣布將向約 3,370 萬名韓國用戶提供總額達 1.69 兆韓元、約合台幣370億元的賠償，以回應先前爆發的大規模資料外洩事件。

根據 Coupang 公布的方案，受影響帳戶持有者將獲得價值 5 萬韓元(台幣1,095元)的代金券，可用於平台各項服務，公司表示，該措施旨在補償用戶可能承受的不便與風險，而此案曝光後迅速引發社會關注，不僅用戶對個資安全感到不安，也促使立法機構對企業資安責任提出更嚴格的檢視。

受影響用戶可獲得 5 萬韓元代金券，創辦人金範也公開致歉，並承諾強化資料保護與內部資安機制。圖:istockphoto

這項補償計畫的推出，緊接在創辦人金範首次就資料外洩事件公開致歉之後，金範當時承認公司在資料保護與風險控管上仍有不足，並承諾將加速改善內部流程與安全機制，避免類似事件再度發生，外界普遍認為，此次高額賠償正是該承諾的具體展現，也反映 Coupang 面臨的輿論與監管壓力。

不過，爭議仍未完全平息，金範以行程已有安排為由，未出席原定於週二及週三舉行的國會聽證會，讓部分議員質疑公司高層是否真正願意正面回應社會關切，此舉也使事件從單純的企業資安問題，延伸為企業治理與問責態度的討論焦點，而未來監管單位是否進一步介入調查，以及這起事件對 Coupang 品牌形象與市場信任造成的長期影響，仍有待後續發展觀察。