韓國DDR5記憶體售價已失控 一組16GB x 2套裝價格與一張GeForce RTX 5070相當

由於AI對記憶體與儲存在2025年底忽然激增，約莫自2025年11月全球記憶體與SSD價格開始飆漲，截至2026年1月13日，台灣通路的DDR5記憶體價格相較2025年9月約高出2.5倍以上，不過一海之隔的韓國則面臨更荒謬的溢價，根據知名硬體爆料者@harukaze5719的回報，韓國一對16GB x 2的DDR5-6000記憶體套裝已經趨近新台幣2萬元，也表示一對共32GB記憶體的價格逼近一張GeForce RTX 5070。

原本韓國就是在這波記憶體飆漲當中最早開始漲價的市場之一，而且依據NAND供應商的說法，由於增產計畫不可能在短期內產生效果，倘若AI產業對記憶體需求不變，恐怕在2028年前的記憶體價格都不可能回穩。

現在韓國的記憶體價格幾乎是台灣同期的1倍，如單一條16GB DDR5-5600(CL46)的記憶體已經達到新台幣9,000元，同規格的套裝版本則約新台幣1.5萬元；倘若還想要支援XMP與EXPO的記憶體套組，就連最基礎的5600MHz時脈都已經要1.5萬元以上。

雖然台灣的記憶體價格漲幅還不像韓國那麼誇張，但由於預期記憶體欠缺問題短期內無解，價格恐怕還會持續攀升，以美國為例，相較2025年12月上旬，在2026年1月初的記憶體價格基本上都再調漲30%左右。

