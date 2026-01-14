韓國FKTU城南支部訪台 與全國總工會交流勞工議題

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為促進國際工會交流、強化勞工權益合作，韓國勞動組合總聯盟（FKTU）城南地區支部今日拜訪中華民國全國總工會，雙方舉行交流座談，就工會組織運作、勞工權益推動成果及未來國際交流方向進行深入意見交換。

韓國勞動組合總聯盟（FKTU）城南地區支部拜訪中華民國全國總工會，雙方就工會運作及勞工權益推動進行交流。（全國總工會提供）

韓國勞動組合總聯盟（Federation of Korean Trade Unions, FKTU）城南地區支部今日來臺拜訪中華民國全國總工會，雙方透過座談方式，分享工會發展經驗，並就當前勞動環境面臨的挑戰與因應策略進行交流，現場氣氛熱絡。

廣告 廣告

FKTU成立於1946年，是韓國歷史悠久且具高度代表性的全國性工會聯盟之一，長期致力於勞工權益保障、集體談判制度強化、勞動政策倡議，以及改善勞動條件與職場安全，並積極參與國際工會事務，在亞洲與國際工運中扮演重要角色。此次由城南地區支部率團來臺，期盼透過實地交流，深入了解臺灣工會在組織運作、勞資協商及勞動政策推動上的實務經驗。

座談中，雙方分別介紹各自工會的組織架構、會員組成及發展歷程，並分享在推動勞工權益、凝聚會員向心力、因應產業結構轉型與非典型勞動型態增加等方面的具體作法。全國總工會也說明臺灣工會在勞動法制、工時制度、勞工安全與福利政策上的努力成果。

韓國勞動組合總聯盟（FKTU）城南地區支部拜訪中華民國全國總工會，雙方就工會運作及勞工權益推動進行交流。（全國總工會提供）

雙方一致指出，隨著全球化進程加速、產業型態快速變遷，勞工面臨的挑戰日益複雜，跨國工會之間的交流與合作顯得更加重要。透過彼此分享經驗與策略，不僅有助於提升工會影響力，也能為勞工爭取更完善的保障。

會中雙方皆表達，未來將持續促進互訪與經驗交流，深化台韓及亞洲工會間的合作網絡，攜手面對勞動環境轉變，共同為提升勞工整體權益與工作尊嚴而努力。