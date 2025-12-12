韓國GDP成長敲警鐘！韓媒憂恐「日本化」：不寒而慄

國際中心／倪譽瑋報導

日前韓國央行公布2027年經濟成長預測，估當年國內生產毛額（GDP）只有1.9％，加上2025、2026，已連三年經濟成長低於2%。韓媒指出，日本也有發生多次經濟成長連年停滯，點出韓國恐有「日本化」的危機，但日本泡沫經濟破裂時，其為世界最大債權國之一，可靠利息與股息扛衝擊，且當時國內老人比例也不高；但現在的韓國沒有這些優勢，若走上「日本化」之路「令人不寒而慄。」

過去GDP低成長會反彈 韓媒示警「持續停滯」擔憂

韓媒《朝鮮日報》評論指出，自1962年「五年經濟發展規劃啟動」以來，韓國經濟成長率僅有「5次」跌破2％，1980年的第二次石油危機（-1.5%）、1998年的亞洲金融危機（-4.9%）、2009年的全球金融危機（0.8%）、2020年的新冠疫情（-0.7%）、2023年的半導體產業低迷及高利率（1.6%）。

值得注意的是，韓國央行上月27日發布每3個月一次的經濟展望報告，預估2027年GDP成長率1.9％，加上2026年的1.8％、2025年1％；如今的韓國，經濟成長連續3年偏低，過去成長率低的案例，往往只維持一年就會反彈，像是當年成長率為1％，隔年通常會反彈至3%左右，但這次卻持續在1％左右波動。

日本曾長期經濟低迷 「失落30年」重創該國

報導評價，連續三年低於2％的成長率前所未見，宛如1990年代初的日本，當時日本的經濟成長率從1991年的3.5％，跌至1992年的0.9％，接著1993年到1994年連續低於2％，象徵著「失落的30年」的開始，日本企業招聘停滯、就業進入冰河時期，新術語「失落的一代（找不到工作的年輕人）」（Lost Generation）誕生了。

此後，日本經濟成長多次停滯，2001年至2003年連三年低成長、2005年至2009年，這次連續了五年、2014至2020年更長達七年。日本曾是世界第二大經濟體，在經濟持續低迷的期間，直直跌至第四，被中國和德國超越，預估不久後還會被印度超越；人均所得還從約5萬美元跌至3萬美元左右，被韓國超車。

韓國恐面臨「日本化」 但體質脆弱危機更大

報導點出，如今的韓國有陷入「日本化」（經濟長期低成長）的危機，但真正恐怖的並非日本化，而是韓國經濟體質遠比日本脆弱。日本泡沫經濟破裂時，該國65歲以上人口占總人口的12％，韓國在2024年底卻已超過20％；另外，當時日本是世界最大債權國，其海外資產遠超負債，可靠利息與股息扛下出口疲軟，反觀韓國成為淨債權國只有十年左右，遠不及日本。

報導形容，韓國對比日本，如同「還沒準備好退休的老人」對比「有存款底氣的年輕人」，若韓國沒有足夠保障措施就走上「日本化」之路，會有怎麼樣的後果？也許宛如「沒有攜帶降落傘的自由落體」令人不寒而慄。

