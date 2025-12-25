​​​​​​​韓國IP「Alien Stage」 來台快閃爆五星旗爭議

宣傳圖上標示「中國台灣」並加上五星旗，引發台灣粉絲怒火。（圖／TVBS）

「Alien Stage 異星舞台」是韓國獨立製作的音樂企劃，故事設定在受外星生命殖民的殘酷世界，人類被當作寵物，必須在舞台上賭上性命、以歌聲與才藝競爭。該企劃藉由精美的歌曲及動畫MV呈現動人故事，在台灣擁有高人氣，不料近期卻爆發統獨爭議。

原定於2026年1月6日至26日，異星舞台將在台北南港LaLaport舉辦快閃店活動，但宣傳圖卡上卻將舉辦地點寫作「中國台灣」，甚至還大喇喇地放上五星旗。此舉引發大批台灣網友不滿，紛紛留言痛批：「寧願沒活動，也不要被掛中國五星旗。」

韓國人氣IP「異星舞台」來台設快閃店，卻爆出圖卡矮化爭議。（圖／TVBS）

據了解，之所以韓國IP來台卻掛上五星旗，是因為該快閃店活動是由中國代理商負責主辦。針對這起風波，場地方南港LaLaport反應迅速，對外回應表示，該活動訊息未經授權、審核，已要求全數下架，並決定「終止與快閃店合作」。雖然證實是中國大陸代理商的問題，但這波公關危機已造成傷害，讓不少忠實粉絲感到心碎，甚至揚言退坑。

