韓國IP《Alien Stage》快閃店寫「中國台灣、用五星旗」 LaLaport南港：終止合作

中國代理商在海報上印上「中國台灣」，更放上五星旗。取自Threads



中國代理商漫娛販AET宣布韓國人氣獨立音樂企劃《Alien Stage》異星舞台將在台灣舉辦快閃店，宣傳海報印上「中國台灣」，更放上五星旗，引發網友抵制。對此，Lalaport 南港店回應媒體提問，表示：「已決定終止與 Alien Stage（異星舞台）本次快閃店之合作。」

這次《Alien Stage》是由中國代理商舉辦快閃店活動，除了台灣將在1月開店外，快閃店也包含香港、馬來西亞、新加坡、加拿大、泰國、美國、印尼、韓國等國。

宣傳海報上，香港和台灣都寫成「中國香港」、「中國台灣」，國旗也貼上中國五星旗。網友對此感到不滿，截圖後上傳社群平台，不少網友看到後揚言抵制台灣快閃店活動，「寧願沒活動，也不要被掛中國+噁心的五星旗」、「國際賽事都不敢直接幫中華台北上五星旗」、「雖然早已有心理準備，但看到還是一陣火大⋯⋯真的踏馬的，明明是韓國人製作的作品，但就是沾到中共的」。

LaLaport 南港回應，「本次相關活動之曝光訊息，並未經 LaLaport 南港授權及審核，已要求相關單位將公告內容全數下架。同時，LaLaport 南港亦已決定終止與 Alien Stage（異星舞台）本次快閃店之合作。」

