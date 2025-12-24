韓國IP《Alien Stage》快閃店寫「中國台灣、用五星旗」 LaLaport南港：終止合作

台北市 / 林彥廷 綜合報導

中國代理商漫娛販 AET 日前宣布韓國人氣IP《Alien Stage》將在台灣開主題快閃店，但宣傳圖中不僅打上「中國台灣」更將國旗放上五星旗，引發網友不滿、抵制。對此，Lalaport 南港店回應，「已決定終止與 Alien Stage（異星舞台）本次快閃店之合作。」

AET 日前宣布《Alien Stage》主題快閃店資訊，其中台灣也將在1月開店，不過宣傳圖上卻打上「中國台灣」，更將國旗換成五星旗，讓不少粉絲相當傻眼與不滿，紛紛表示要抵制，同時也有網友寄信向場地方LaLaport 南港反映。

對此，LaLaport 南港回應，「本次相關活動之曝光訊息，並未經 LaLaport 南港授權及審核，已要求相關單位將公告內容全數下架。同時，LaLaport 南港亦已決定終止與 Alien Stage（異星舞台）本次快閃店之合作。」讓不少網友紛紛表示，「推一個」、「不愧是南港LaLaport 真的沒愛錯人」、「只好繼續消費了」等。

