韓國MBC公開2025韓劇陣容：《芭妮與哥哥們》盧正義&李彩玟、《月亮在江邊流淌》金世正&姜泰伍，吸睛CP組合登場！

MBC 2025韓劇 陣容：《芭妮與哥哥們》盧正義&李彩玟、《勞務士盧武鎮》鄭敬淏&薛仁雅、《月亮在江邊流淌》姜泰伍&金世正、《臥底高中》徐康俊&秦基周

【文/少女心文室】韓國多家電視台陸續釋出2025韓劇陣容片單！韓國MBC電視台正式釋出今年精采片單，不過陣容裡沒出現邊佑錫與IU李知恩聯袂主演的《21世紀大君夫人》，根據先前韓媒報導指出，《21世紀大君夫人》缺席有原因，因為目前還在尋覓主導演，並預計三月開拍，有望在年末壓軸公開，就讓我們等待更多正式消息！今天就一起來看MBC確定公開的2025韓劇陣容，《芭妮與哥哥們》盧正義&李彩玟、《月亮在江邊流淌》金世正&姜泰伍，不少吸睛CP組合登場！

IU李知恩《德魯納酒店》劇照、邊佑錫IG

MBC 2025韓劇1.《加州汽車旅館》李世榮、羅人友

《加州汽車旅館》目前已經開播！該劇全劇共12集，目前已播出4集！《加州汽車旅館》由李世榮、羅人友、金太亨、崔熙真主演，劇集改編自韓國作家沈允瑞小說《Home，Bitter Home》，由《365：逆轉命運的1年》的編劇李瑞允執筆，初期由《The Game：向著零時》的導演張俊浩執導。劇情講述李世榮飾演的「池江熙」在經營鄉郊汽車旅館的家庭中出生和成長，但她因故決意拋下親人和初戀離開家鄉，羅人友飾演的「千延秀」為李世榮初戀，池江熙在時隔12年後被迫重返舊地，再次與初戀重逢的鄉土浪漫愛情故事！《加州汽車旅館》在台由friDay影音獨家播出！

MBC 2025韓劇《加州汽車旅館》李世榮、羅人友

MBC 2025韓劇2.《臥底高中》徐康俊、秦基周

31歲徐康俊正式退伍後，不少粉絲與劇迷苦等新劇消息，而徐康俊終於將在今年2月回歸！徐康俊確定主演新劇《臥底高中》(Undercover High School)男主角回歸，並搭檔女主角秦基周主演新劇！《臥底高中》全劇共12集，為一部校園動作喜劇，由《真劍勝負》編劇林永彬，與《夜晚盛開的花》崔正仁導演執導，兩人聯手打造！劇情講述爲了追蹤消失的金條，徐康俊飾演的國情院要員「丁海成(音譯)」隱瞞身份「僞裝」成高中生潛入校園，而秦基周則是學校老師，兩人將展開校園爆笑喜劇，還有另類的「師生戀」劇情！徐康俊在高中校園裡橫衝直撞的機智高中生活記集姜展開！《臥底高中》定檔2/21首播！

MBC 2025韓劇《臥底高中》徐康俊、秦基周

MBC 2025韓劇3.《芭妮與哥哥們》盧正義、李彩玟

高顏值新生代男女神李彩玟與盧正義，去年才主演青春校園劇《名校的階梯》回歸，沒想到隨即官宣兩人的新作！李彩玟與盧正義高速二搭，確定主演甜寵漫改韓劇《芭妮與哥哥們》再次合作！該劇為人氣網漫翻拍改編，主軸圍繞在一名女大生，周旋5個男人的羅曼史！平凡的21歲女大學生芭妮，第一次戀愛失敗成為黑歷史，突然間和魅力十足的男人們交織在一起的尋找男友羅曼史！盧正義飾演「潘熙珍」大學校園裡就讀雕塑系，是校園女神，不管是個性還是學業成績都是TOP！但熙珍初戀失敗後成為戀愛傻瓜，突然在她面前出現各式魅力的男人，讓她陷入了苦惱，展開尋愛羅曼史！《芭妮與哥哥們》定檔4月首播！

MBC 2025韓劇《芭妮與哥哥們》盧正義、李彩玟

MBC 2025韓劇4.《勞務士盧武鎮》鄭敬淏、薛仁雅

《勞務士盧武鎮》由鄭敬淏、薛仁雅、車學沇(N)主演，該劇是電影《舉報者》、《小森林》導演林順禮執導的首部電視劇，由《D.P：逃兵追緝令》的編劇金普通和電影《我的愛我的新娘》&《緣來大飯店》的編劇劉勝熙共同創作劇本！該劇講述能看見鬼魂的勞務律師在解決勞動問題時四處碰壁、歷經波折的奇幻鬧劇。鄭敬淏飾演「盧武鎮」能看見鬼魂的勞務律師，在鬼門關走了一遭活過來之後，迫不得已開始解決鬼魂們委託的勞動問題並在這個過程中逐漸成長。薛仁雅飾演「羅熙珠」把盧武鎮玩弄於股掌之間的小姨子，也是將瀕臨倒閉的盧武鎮律師事務所盤活的智囊！《勞務士盧武鎮》定檔5月首播！

MBC 2025韓劇《勞務士盧武鎮》鄭敬淏、薛仁雅

MBC 2025韓劇5.《死亡天使瑪莉》李寶英、李民基

《死亡天使瑪莉》由李寶英、李民基主演，該劇翻拍自2017年開播的同名加拿大電視劇，由《模範計程車》《碰撞搜查線》的導演朴俊宇執導、電影《官能的法則》的編劇李秀雅創作劇本，該劇講述身為醫生的主人公非法協助絕症患者實施安樂死，以及追蹤這些非法行為的刑警並展開追逐戰的故事。李寶英飾演 「禹素貞』，資深急救醫學科醫生，過著拯救患者生命的日常，同時又私下幫助絕症患者實施安樂死的雙重生活。李民基飾演「趙賢宇」，過著生命進入倒計時生活的腦腫瘤患者。《死亡天使瑪莉》預計6月首播！

MBC 2025韓劇《死亡天使瑪莉》李寶英、李民基

MBC 2025韓劇6.《去月球吧》李先彬、金永大

《去月球吧》由李先彬、羅美蘭、趙雅蘭、金永大主演，該劇由改編自張留鎮的小說《我們去月球吧》，並由吳達英執導，該劇講述了一個與充滿美食、美麗衣服和鞋子的豐裕世界不同現實的故事。這是一個起伏、滑稽的投資生存故事，講述了三位女性的故事，她們是貧窮的上班族，光靠工資還不夠，她們夢想著在登上投幣列車時獲得人生的機會，因不穩定的雇用環境和公司內的不合理現象，以及不斷增加的家庭債務而日益貧困的青年們的生活，擁有普通欲望的人們開始特別旅行的故事！《去月球吧》預計8月播出！

MBC 2025韓劇《去月球吧》李先彬、、羅美蘭、趙雅蘭、金永大

MBC 2025韓劇7.《月亮在江邊流淌》姜泰伍、金世正

《月亮在江邊流淌》由姜泰伍、 金世正主演，並由《我們，家》的導演李東賢執導，該劇為古裝劇作品，該劇為2010年熱門劇作SBS《秘密花園》的史劇版，劇情講述失去笑容的世子，與失去記憶的女攤販「靈魂互換、身份顛倒」的故事。姜泰伍飾演「李江」，正在代理朝政的朝鮮王世子，失去嬪宮後他放棄自己的幸福，一心只想復仇，金世正飾演「朴達利」，身份卑微的攤販，與死去的世子嬪長相一模一樣！《月亮在江邊流淌》11/8起台灣friDay影音獨家上線！

MBC 2025韓劇《月亮在江邊流淌》姜泰伍、金世正

MBC 2025韓劇8.《21世紀大君夫人》邊佑錫、IU李知恩

《21世紀大君夫人》確定由邊佑錫與IU李知恩主演！該劇為MBC電視劇劇本徵選當選作品！劇情背景設定在21世紀君主立憲制國家大韓民國，講述一個國王的二王子，除了王族身分，卻什麼也無法擁有的悲傷男人，和因為身份只是「平民」而煩惱的財閥家女兒，兩人相遇後所展開的浪漫心動羅曼史！邊佑錫飾演男主角「李安大君」為21世紀君主立憲制下皇帝的二兒子，除王族身份之外，什麼也得不到，一直隱藏自己的他，遇到成熙珠後人生開始出現變化，IU飾演女主角「成熙珠」為商界排名第一的財閥家族二女兒，含著金湯匙出生擁有華麗美貌、聰明才智和激烈的競爭精神，沒想到平民身份卻成為人生絆腳石，成熙珠與李安大君相遇後，進而產生糾葛，所發展出新鮮又刺激的王族羅曼史！《21世紀大君夫人》預計12月首播！

《21世紀大君夫人》邊佑錫、IU李知恩IG

