韓國MZ世代流行拍法！抓帽跑跑小人PK偶像0.5倍美食照

韓國MZ世代流行抓帽跑跑小人拍法。（圖／翻攝IG@illit_official）

韓國MZ世代近期掀起兩種全新的拍攝潮流，引發年輕人廣泛模仿。其一是「抓帽跑跑小人」影片，以ILLIT的熱門歌曲《NOT CUTE ANYMORE》為背景音樂，經過加速處理後呈現活潑可愛的效果，連TWICE、TWS等知名韓團都紛紛跟風。另一潮流則是「0.5倍美食拍照法」，透過廣角鏡頭拍攝，能使食物在畫面中顯得更加巨大，同時讓人物入鏡，創造出類似大胃王節目的有趣效果，這兩種創意拍攝手法迅速在社群平台蔓延，成為年輕族群爭相嘗試的新玩法。

韓國女團ILLIT的成員Iroha和沅禧在影片中被抓起來，看似想逃卻逃不了，就像可愛的小雪人。這正是近期韓國MZ世代流行的新玩法——「抓帽跑跑小人」影片。這種拍攝手法使用ILLIT超夯新曲《NOT CUTE ANYMORE》作為背景音樂，原本慵懶緩慢的副歌被網友調快倍速後，意外轉變成活潑可愛的風格。

這股潮流也迅速蔓延到其他韓團。不久前才來台開演唱會的女團TWICE也跟上這股熱潮，他們的影片還搭配了下雪特效，彷彿在雪地裡想逃跑的可愛小人。男團TWS則換用了他們最近很紅的歌曲，效果同樣非常搭配。

韓國女團TWICE跟上抓帽跑跑小人潮流。（圖／翻攝IG@twicetagram）

要拍出「抓帽跑跑小人」影片，需要掌握幾個關鍵步驟。拍攝者先要站在階梯上，接著調整鏡頭至0.5倍廣角，一手抓住對方的帽子。被拍攝者則需用力前後擺動雙手，以及靠近鏡頭的那隻腳。最後將影片調快倍速，再配上音樂，就能輕鬆化身為抓帽跑跑小人。

抓帽跑跑小人要用0.5倍廣角拍照。（圖／TVBS）

許多年輕人對這種拍攝方式反應熱烈。一位民眾表示：「很可愛，我跟我朋友晚點會拍。」另一位民眾則認為：「這很可愛啦，我覺得大家可以拍。」

除了「抓帽跑跑小人」，將手機鏡頭調至0.5倍還能用於拍攝美食。近期流行的「0.5倍美食拍照法」不僅讓人可以入鏡，還能讓食物瞬間放大，看起來更加誘人。拍攝時同樣需要將鏡頭調整到0.5倍廣角，拿起食物稍微往下傾斜，將食物放在畫面下方2/3處，臉上方留出空間避免變形，就能拍出有趣的美食照。

最近流行0.5美食拍照法。（圖／翻攝IG@yuchiara_）

有民眾評論道：「我覺得有點像那種大胃王節目的感覺，因為大胃王節目比較吸睛嘛，這種效果就會讓人家點進這個影片看。」另一位民眾則表示：「就很MZ世代的感覺，就是比較新奇的拍照方式。」這些年輕人流行的拍照手法，現已在各大社群平台掀起跟拍熱潮，成為最新的社交媒體趨勢。

